Tommaso Zorzi, una furia sui social “Io sono … “

Tommaso Zorzi come tutti sappiamo, è un noto influencer che ha vinto l’edizione 2020/2021 del Grande Fratello vip. Già prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia era sicuramente molto conosciuto ed anche molto amato, ma una volta finita questa esperienza televisiva la sua fama è aumentata a dismisura.

Tommaso Zorzi, dopo il GF Vip 5 la sua fama ha raggiunto livelli straordinari

Di lui sappiamo che all’interno del reality ha trovato una grande amicizia, ovvero quella con Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Sappiamo anche che una volta uscito dalla casa, ha avuto grandi proposte lavorative ed è passato immediatamente ad un altro reality, ovvero L’isola dei famosi in veste di opinionista. In queste ultime settimane, inoltre, ha trovato anche l’amore al fianco di un ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi. Insomma, un periodo d’oro per il noto influencer che tra l’altro in queste ore è stato particolarmente attivo sui social network, dove è apparso piuttosto infuriato. Ma per quale motivo Tommaso Zorzi ha perso la pazienza?

L’influencer perde la pazienza e sbotta sul suo profilo Instagram

In molti starete pensando che questa rabbia di Tommaso sia dovuta alla vicenda con Francesco Oppini. E’ da settimane infatti che si parla di una possibile crisi tra i due, ma sostanzialmente lo stesso Francesco ha rotto il silenzio dicendo che non c’è stata alcuna lite con Tommaso. Ma allora per quale motivo Zorzi è apparso così tanto arrabbiato sul suo profilo Instagram? “E’ da ieri che mi gira il ca**o da quando ho letto che alcuni partiti hanno presentato oltre mille emendamenti sul DDL Zan…”. Queste le parole dichiarate da Tommaso Zorzi sul suo profilo Instagram apparendo tra l’altro piuttosto arrabbiato e deluso.

DDL Zan, l’amarezza e la rabbia di Tommaso

Poi il noto influencer ha aggiunto dicendo che secondo lui dietro le posizioni di determinati partiti che si sono scagliati contro il DDL Zan, molto probabilmente c’è qualcosa di strano che non vuole nemmeno immaginare. “Non mi spiego certe cose…Non è possibile…” ha aggiunto ancora il vincitore del GF vip 5. Poi parlando sempre di questo tema, sembra che Tommaso abbia voluto parlare a cuore aperto ai suoi follower, dicendo di essere un giovane ma con una apertura mentale a 360° proprio perché in tutta la sua vita ha viaggiato tanto ed ha avuto modo di conoscere diverse culture. In molti hanno condiviso il suo pensiero.