Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Giffoni film Festival rivelano che …

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia. I due hanno preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip e pare che nonostante si conoscessero già, all’interno della casa hanno comunque avuto modo di approfondire la loro conoscenza. A pochi giorni di distanza dall’entrata in casa da parte di Giulia, sembrerebbe che già si intuisse il fatto che tra i due ci fosse una bella sintonia. Nel giro infatti di poche settimane poi è scoppiata la passione ed i due hanno iniziato una relazione che continua ancora oggi a distanza di diversi mesi e soprattutto lontano dai riflettori. La loro storia ha appassionato tanti telespettatori e molti fan che continuano a seguirli sui social network. Ma che progetti hanno i due? Cosa faranno nelle prossime settimane e soprattutto come procede il loro amore?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Giffoni film Festival

L’influencer ed il fidanzato ovvero l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, hanno preso parte al Giffoni Film Festival. In questa occasione i due hanno rilasciato una intervista piuttosto interessante ed hanno anche incontrato i loro fan. Questo incontro è avvenuto sul Blue carpet delle Giffoni Film Festival giunto alla cinquantesima edizione. Ovviamente i due ex gieffini hanno potuto parlare e fare dei selfie con i loro fan seppur a distanza, ovviamente per problemi legati alla pandemia da coronavirus. Tante le persone giunte per poter fare un saluto alla coppia più chiacchierata degli ultimi mesi.

“Siamo innamoratissimi”, le parole dell’influencer e del fidanzato

Lei proprio in questi ultimi mesi è molto impegnata con il suo lavoro da influencer, mentre Pierpaolo ha presentato proprio in questi giorni un brano, il suo primo brano musicale intitolato L’estate più calda che è diventato un vero e proprio tormentone di questa estate 2021. Nel corso dell’intervista sembrerebbe che i due si siano detti piuttosto innamorati.

Nuovi progetti lavorativi per i due piccioncini

Inevitabilmente hanno poi parlato dei loro progetti lavorativi futuri e nello specifico Giulia ha confermato che nella prossima stagione televisiva sarà al timone di un programma tutto suo chiamato Salotto Salemi 2. In realtà la prima edizione del programma c’è già stata ed ha avuto un successo straordinario e per questo sarà replicato. “Sono molto soddisfatta, è andata benissimo. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione. Anche l’editore è soddisfatto, sicuramente ci sarà un Salotto Salemi 2″. Queste le parole dell’influencer.