Claudia Gerini senza mezzi termini sul matrimonio del suo ex Zampaglione “Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto …”

Claudia Gerini è un’apprezzatissima attrice che, sempre molto sorridente, racconta poco della sua vita ma quando lo fa svela con estrema schiettezza il suo carattere forte e deciso.

La Gerini ha avuto una lunga relazione con Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino senza mai sposarsi ma poi la loro storia d’amore è finita e ora Zampaglione si sta per sposare con l’attrice Giglia Marra.

Claudia Gerini non nasconde che le fa effetto il matrimonio del suo ex

Claudia Gerini, che il prossimo 18 dicembre compirà 50 anni, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente in occasione della quale ha raccontato, con estrema sincerità, come sta vivendo il matrimonio del suo ex.

La Gerini e Zampaglione che sono stati insieme per tanti anni, dal 2005 al 2016 e che hanno avuto una figlia, Linda nata il 28 settembre del 2009 sono, comunque, in ottimi rapporti.

Claudia ha un’altra figlia, Rosa, che è nata il 22 maggio del 2004 dall’unione con Alessandro Enginoli, un dirigente finanziario.

Dopo che è stata resa ufficiale la notizia che tra un mese Federico Zampaglione sposerà Giglia, Claudia Gerini ha dichiarato: “Sono molto felice per lui … mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

Claudia Gerini, infatti non ha mai nascosto che per lei Federico Zampaglione sia stato

l’amore più importante e del rapporto con lui ha detto: “Siamo una famiglia allargata”.

Claudia ha anche svelato di essere stata invitata al matrimonio e che non vuole mancare ma ha anche aggiunto di non aver ancora comprato l’abito: “Farò tutto all’ultimo momento: non sono lungimirante nemmeno in questo”.

La reazione delle figlie al matrimonio del cantante dei Tiromancino

Poi, Claudia Gerini ha anche detto come hanno preso la notizia del matrimonio le sue due figlie: “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”.

Claudia ha anche spiegato che per lei non devono esserci, dopo che un rapporto è finito, le “guerre in tribunale” o le “lotte intestine” familiari. Ciò che ha sempre voluto è stato restare “amichevole e sempre grada”.

Qualche tempo fa Claudia Gerini raccontò dei suoi esordi in tv e ha raccontato così: “Ai tempi di Non è la Rai lui disse: ‘Fai solo tv, lascia stare il cinema’. Ecco, io feci completamente l’opposto. Però, in realtà, ad ispirarmi fu il suo modo ironico di prendere la vita: il suo motto che ci ripeteva sempre era ‘fregatene’”.

Della tv ha detto: “Onestamente mi annoia. Io sono più da varietà: mi piace ballare, cantare”.