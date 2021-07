Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Il pranzo è servito di Flavio Insinna: “Questo esperimento è …”

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione estiva 2021 ha portato sugli scherni una novità davvero sorprendete che ha rallegrato e ha creato un effetto nostalgia per i 50enni davvero unico: Il pranzo è servito, la storica trasmissione condotta da Corrado negli anni 80 e poi, a seguire, da Claudio Lippi e da Davide Mengacci. In tanti ritenevano che non fosse giusto riproporre un programma di così tanto successo ma di tantissimi anni fa ma ci si è dovuti ricredere perché il programma sta piacendo e anche tanto e numerose sono le critiche positive che sta ricevendo.

Maurizio Costanzo dice la sua su Il pranzo è servito condotto da Flavio Insinna

Maurizio Costanzo, che all’interno del settimanale Nuovo Tv cura unarubrica che si chiama ‘Domande & Risposte’, è stato interpellato da un telespettatore su Il pranzo è servito condotto da Flavio Insinna.

Maurizio Costanzo ha risposto, come fa sempre, con molta schiettezza dicendo così:

“Mi sembra che l’esperimento più riuscito della stagione sia aver tolto dai bauli della memoria Il pranzo è servito, che per anni ha condotto Corrado e poi Claudio Lippi, per affidarlo a Flavio Insinna”.

E poi su Flavio Insinna, in particolare, ha aggiunto: “Se la sta cavando molto bene … Così come quando conduce, con capacità, L’Eredità in fascia preserale”.

Poi Maurizio Costanzo ha detto la sua anche su Anna Tatangelo che condurrà Scene da un matrimonio in autunno, trasmissione che insieme a Verissimo condotta da Silvia Toffanin prenderà il porto dei programmi condotti fino all’autunno scorso, da Barbara D’Urso nel pomeriggio della domenica. Costanzo ha detto: “Anna Tatangelo può fare bene … La Tatangelo è un’ottima cantante, ha presenza scenica e penso possa fare bene in questo programma”.

Maurizio Costanzo festeggerà i 40 anni del Maurizio Costanzo show

Costanzo ha rilasciato un’intervista per raccontare come festeggerà i 40 anni del suo Maurizio Costanzo show: “Ho molte idee sul tavolo e vorrei coinvolgere molti amici. Per esempio mi piacerebbe collegarmi con David Letterman in America, con cui una volta abbiamo “gemellato” i nostri show. E vorrei ospite Michele Santoro, protagonista di un altro storico gemellaggio, quello con “Samarcanda” per lo speciale del 1991 contro la mafia, quando ci siamo passati la staffetta alla conduzione. Sicuramente parleremo di salute e del virus con il sottosegretario Pierpaolo Sileri. E visto che nella puntata del ventennale avevo ospitato l’allenatore della Roma Fabio Capello, questa volta vorrei in studio il suo successore José Mourinho, con tutti i giocatori giallorossi”

E poi, a proposito de “L’intervista” ha detto che suoi ospiti saranno, tra gli altri, « … Achille Lauro, Gianni Morandi, Renato Zero».