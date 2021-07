Carolyn Smith una furia contro il marito “La sua cattiveria…”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith è molto seguita sui suoi profili social da un vasto numero di utenti. E proprio tramite il suo profilo Instagram alcune ore fa si è resa protagonista di un simpaticissimo siparietto in compagnia del marito Ernestino Michielotto che ha davvero molto divertito i suoi followers. Ma esattamente, che cos’è accaduto?

Lo sfogo di Carolyn Smith

Carolyn Smith è molto conosciuta ed apprezzata non solo per il suo grande talento ma anche per la sua simpatia e sincerità. Ballerina ed atleta fin da quando era molto giovane ecco che oggi la Smith è una coreografa, giudice, importante insegnante di danza e noto personaggio televisivo sia in Italia ma anche in Gran Bretagna. L’artista è seguita con molto affetto da un vasto numero di fan che non perdono l’occasione di guardare i contenuti che la stessa è solita pubblicare sui suoi social per rimanere in costante contatto con i fan. È proprio su Instagram l’artista ha pubblicato nelle scorse ore alcune fotografie e un video in compagnia del marito lasciandosi andare ad un duro sfogo. “Se questo non è cattiveria…?per fortuna che sono rilassata che non lo mando FC😂😂😂 È solo 4 ore che è con me… vediamo a cena stasera!!!”, queste le sue parole.

La cena con il marito Ernestino Michielotto

Ma , cos’è accaduto a Carolyn Smith? Perché quelle parole nei confronti del marito? Ciò che ha fatto arrabbiare la famosa artista inglese è stata la differenza tra la pietanza da lei ordinata è quella che invece ha ordinato proprio il marito seduto al suo stesso tavolo. La Smith per vari motivi, tra cui anche le sue condizioni di salute, è solita nutrirsi in maniera piuttosto sana ed equilibrata. Vorrebbe concedersi ogni tanto qualche strappo alla regola ma non sempre è possibile farlo. E così mentre il marito ha ordinato alimenti molto gustosi e poco salutari come salumi, formaggi e patatine fritte la Smith ha ordinato una semplice insalata con barbabietola. La donna nel video esclama “Ma è possibile?”.

Il commento dei followers su Instagram

“Il tagliere è bello intrigante ma vuoi mettere l’insalata? Certo che hai ragione Carol nun se po immagino che acquolina hai in bocca” e ancora “Sei bellissima dovrei fare anche io la brava come te”, questi sono solo alcuni dei commenti scritti dai followers sotto il post pubblicato dalla donna su Instagram. Vi è stato anche chi ha scritto “Mai visto un piatto più triste ma salutare”.