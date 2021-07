Katia Ricciarelli senza freni “Ho fatto in un certo modo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è una nota cantante e soprano italiano che ha avuto sicuramente un successo straordinario in tutti questi anni. È stata protagonista di diverse trasmissioni televisive e anche di varie opere liriche andate in scena nei principali teatri italiani e anche all’estero. La conosciamo anche per essere stata la moglie di Pippo Baudo, ovvero uno dei conduttori più importanti della televisione italiana. In queste settimane sembrerebbe che Katia abbia comunque rilasciato una intervista al magazine Vero nel corso della quale ha parlato di quella che è stata la sua carriera e di come è approdata nel mondo della recitazione. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la nota artista?

Katia Ricciarelli, tanta musica ma non solo adesso anche cinema

Ebbene, sembra che Katia Ricciarelli sin da giovane avesse una certa predisposizione per la musica, tanto da essere diventata una delle artiste più importanti della scena musicale italiana. Nel corso dell’intervista rilasciata al Magazine Vero, Katia ha parlato così della sua vita privata, della sua carriera ed anche di quelli che saranno i suoi futuri progetti. Sembrerebbe che l’artista abbia fatto così una confessione ovvero avrebbe ammesso di non aver mai pensato nel corso della sua vita di poter cimentarsi nel mondo del cinema e soprattutto delle fiction.

Le parole del soprano sui suoi progetti futuri

“Mai avrei pensato di farlo…Vivevo la mia vita da cantante e poi mi sono trovata a fare film e credo di averli fatto anche in un certo modo…”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Katia Ricciarelli la quale però si è detta piuttosto soddisfatta e felice perché durante vita ha avuto modo di potersi cimentare in diverse cose. “Cosa voglio di più dalla vita? Ho fatto anche il musical e la prosa…”. Questo ancora quanto dichiarato da Katia, la quale poi ha colto l’occasione per poter dare un consiglio a tutti i giovani che si stanno cimentando o che si cimenteranno a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Il consiglio che Katia sente di dare a tutti i giovani e aspiranti artisti

“Non devono mai smettere di sognare, niente è impossibile, prima o dopo si arriva…” . Queste le parole ancora dell’artista che così ha voluto in qualche modo dare un consiglio a tutti i giovani dicendo ovviamente di sperare sempre e di non mollare mai che prima o poi con costanza, ma soprattutto con il proprio talento, si riuscirà a raggiungere l’obiettivo.