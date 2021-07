Maurizio Costanzo su Maria De Filippi “Le avrebbe dovuto chiedere scusa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Maria De Filippi per essere una nota conduttrice italiana, la quale in tutti questi anni ha avuto un successo straordinario. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti un grande seguito ed è una delle conduttrici sicuramente più amate di sempre. In questi giorni pare abbia rilasciato una intervista a La Stampa dichiarando di essere proprio a favore del tanto discusso ddl Zan. Sembrerebbe che durante la chiacchierata, la conduttrice abbia comunque anche parlato di qualche avvenimento accaduto in televisione e anche di qualche aneddoto relativo proprio ai suoi programmi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Maria De Filippi?

Maria De Filippi si è mai sentita in imbarazzo per i partecipanti dei suoi programmi?

Durante la chiacchierata con il giornalista, sembra che quest’ultimo avesse chiesto a Maria se durante la conduzione dei suoi programmi si sia mai sentita in imbarazzo per alcuni protagonisti delle sue trasmissioni. La risposta di Maria è stata piuttosto sorprendente. “Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. […] Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ruolo che ho è prevaricante di per sé. Preferisco i confronti alla pari. Mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Maria De Filippi confermando quindi di essersi sentita spesso in imbarazzo.

Le parole della conduttrice non lasciano dubbi

La conduttrice però è stata anche piuttosto discreta, perché ha preferito non fare nomi, anche se ovviamente sarebbe facile capire di chi la conduttrice stesse parlando. Sicuramente non si potrà dimenticare il siparietto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari quando nello specifico quest’ultima fece un gavettone alla storica dama Torinese e in quella occasione non fu soltanto Maria De Filippi a richiamare l’opinionista del programma, ma anche lo stesso marito Maurizio Costanzo che disse che la Cipollari avrebbe dovuto chiedere scusa a Maria.

Le dichiarazioni di Maria su Tina e Gemma

Nel commentare questo aneddoto sembra che Maria abbia detto “L’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori, la povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante che l’ha ridicolizzata davanti a tutti. Di certo un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire. Ma se si tiene presente che il contesto è quello di Uomini e Donne, dove c’è sempre un clima d’ironia ed il prendersi in giro è all’ordine del giorno, il discorso cambia. Resta il fatto che non sia un comportamento da imitare, ma in uno show televisivo si può anche accettare…”.