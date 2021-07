Antonella Clerici e il rapporto teso con Raffaella Carrà: la verità di Roberto Alessi

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorse poche settimane da quando la grandissima Raffaella Carrà ci ha lasciati. La sua morte inaspettata ha lasciato tutti senza parole e rattristito il cuore di tutte le persone che hanno avuto la grande fortuna di conoscerla e di tutti coloro che l’hanno sempre seguita da casa con molto affetto. Nelle ultime ore si sta molto parlando del rapporto che la Carrà avesse con un’altra grande donna dello spettacolo ovvero Antonella Clerici. Ma ecco che ad intervenire rivelando come stessero davvero le cose è stato Roberto Alessi. Quali sono state le parole espresse dal noto giornalista?

Il rapporto tra Antonella Clerici e Raffaella Carrà

Da alcuni giorni il rapporto tra Antonella Clerici e Raffaella Carrà è oggetto di discussione. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che proprio la grande Raffaella se la sarebbe presa con la Clerici per essere approdata in televisione, esattamente nel sabato sera di Rai 1, con una trasmissione molto simile ad una che la stessa aveva condotto diversi anni prima. Quello che in tanti si sono quindi domandati, negli ultimi giorni, è se tali indiscrezioni fossero vere oppure no. Ad intervenire sulla questione è stato proprio Roberto Alessi il quale ha fatto delle importanti rivelazioni sul rapporto tra la Clerici e la Carrà.

La rivelazione di Roberto Alessi

Roberto Alessi è un famoso giornalista conosciuto da tanti anche per essere uno dei popolari opinionisti di Barbara D’Urso. Alessi tiene anche una rubrica su Novella 2000 dove è solito commentare ed esprimere dei giudizi sui personaggi televisivi più chiacchierati nel corso della settimana. Ed ecco che proprio questa è stata l’occasione in cui il giornalista ha tentato di mettere fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul rapporto tra la Clerici e la Carrà affermando che non vi è nulla di vero in quanto detto. “Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa…”, queste le parole espresse dal giornalista che ha quindi voluto precisare che in realtà la Carrà non avrebbe mai parlato male della collega ma al contrario ne avrebbe parlato soltanto bene. La testimonianza del buon rapporto tra le due donne sta anche nel lungo post che proprio la Clerici ha condiviso sui social in seguito alla scomparsa della collega.

Gli impegni lavorativi di Antonella Clerici

Intanto Antonella Clerici si prepara a tornare in TV, la prossima stagione televisiva, con il programma ” E’ sempre mezzogiorno” e poi ancora dal prossimo novembre ogni venerdì sera con la nuova edizione di The Voice Senior.