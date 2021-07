Rudy Zerbi al veleno su un ex concorrente di Temptation Island: “domani vado …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcune settimane vanno in onda su Canale 5 le nuove puntate di Temptation Island, famoso reality show che ogni estate tiene incollati alla televisione milioni di telespettatori. Diverse coppie scelgono di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti e il pubblico da casa non perde nessuna occasione per commentare i loro comportamenti. A commentare uno dei concorrenti di questa ultima edizione del reality è stato proprio Rudy Zerbi il quale ha condiviso sui social delle fotografie davvero molto buffe tramite le quali prende in giro, in modo ironico, uno dei concorrenti del reality. Ma, di chi stiamo parlando?

Gli scatti di Rudy Zerbi sui social

Rudy Zerbi è molto seguito sui social, canale utilizzato per raccontare la sua quotidianità e rimanere in costante contatto con i suoi follower. Proprio su Instagram il noto critico musicale, conduttore radiofonico, DJ e produttore discografico ha condiviso dei simpaticissimi scatti tramite i quali si diverte a prendere in giro uno dei fidanzati partecipanti all’edizione in corso di Temptation Island. Stiamo nello specifico parlando di Tommaso, il giovane che ha deciso di partecipare con la fidanzata Valentina. Il ragazzo ha fatto molto discutere per via della sua eccessiva gelosia, ma Rudy Zerbi ha trovato un altro motivo, sicuramente più divertente, per parlare di lui. Quale? I suoi capelli.

Il post di Zerbi

Il giovane Tommaso ha una chioma molto folta e una ricca quantità di capelli. Proprio questi hanno catturato l’attenzione del noto discografico il quale ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia del ragazzo scrivendo “Domani vado dal parrucchiere con la foto di Tommaso perché voglio i capelli come i suoi”. Ma non è finita qui, Rudy Zerbi ha anche condiviso in seguito un simpaticissimo fotomontaggio. Nella foto in questione è presente lo stesso Rudy Zerbi con, sul capo, i capelli del giovane fidanzato di Temptation Island. Degli scatti davvero molto simpatici che hanno tanto divertito i suoi followers.

Il percorso della coppia a Temptation Island

Valentina e Tommaso sono state una delle coppie di Temptation Island che hanno fatto più discutere. I due hanno deciso di partecipare per mettere alla prova, e superare, l’eccessiva gelosia provata dal ragazzo nei confronti della compagna più grande di lui di ben 19 anni. Durante il percorso però il ragazzo si è molto avvicinato ad una delle single presenti nel villaggio ovvero la bellissima Giulia. Una vicinanza che ha portato la fidanzata Valentina a chiedere il falò di confronto a seguito del quale la coppia è uscita ufficialmente separata dal programma.