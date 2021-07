“Belen, dopo il parto potevi prenderti una pausa” e mamma Veronica colpisce e affonda gli haters

0 SHARES Condividi Tweet

Belen ha da pochissimo partorito ma è già al lavoro. Sono infatti iniziate le registrazioni di Tu si que vales la trasmissione che andrà in onda dall’autunno e che vedrà la solita formazione degli anni passati e cioè in giuria Maria De Filippi, Teo Mammauccari, Rudy Zerby e Gerry Scotti mentre come giudice popolare Sabrina Ferilli e come presentatrice, appunto Belen Rodriguez.

Qualche giorno fa Belen sui social fece sapere che dopo aver iniziato la registrazione della prima puntata del programma aveva accusato un malore tanto che era stata costretta a sottoporsi a tre flebo perchè era troppo disidratata e avevano interrotto le registrazioni. Dopo questo malore in tanti le avevano fatto un augurio affinchè si rimettesse subito al meglio e tra questi anche erano spuntati gli auguri di Sabrina Ferilli che è con lei in trasmissione.

Belen posta le foto del viaggio in treno verso Roma

Belen, che è sempre molto attiva sui social, ha postato alcune foto che la ritraggono in treno verso Roma direzione gli studi dove si registrano le puntate di Tu si que vales, con in braccio la sua bambina Luna Marie mentre lei, sfinita, dorme. E, a corredo della foto, ha scritto così: “Buongiorno a tutti! Mamma che sonno“.

Subito si sono scatenati gli utenti del web e se c’è stato chi ha apprezzato che sia già tornata al lavoro c’è anche chi l’ha criticata per questo.

Ma poi, quando un utente le ha scritto: “Hai tanto desiderato questa bambina, un periodo di pausa te lo potevi anche prendere, no?”. La mamma di Belen, Veronica Cozzani le ha subito risposto a tono scrivendo: “Prendilo tu, che problemi hai? È un tuo problema”

Belen e il malore

Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le registrazioni di Tu sì que vales. Ma il girono dopo è di nuovo tornata negli studi televisivi dopo che il giorno prima aveva scritto sui social: “Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di fare Tu sì que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa”. Il giorno dopo il malore aveva scritto così sui social: “Io sto meglio, ho una faccia tremenda ma adesso la mia Cristina mi metterà a posto Arrivata in camper, ci sono”.

E poi l’assistente di Belen, Antonia Achille, aveva rivelato: “Ieri praticamente siamo uscite con la carrozzella, ve lo volevo dire. Non riusciva neanche a camminare. Oggi, guardate qua. Tre flebo hanno fatto un miracolo. È ritornata”.