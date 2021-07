Il pranzo è servito, Flavio Insinna fuori di sé contro una concorrente sbotta e le dice: «Non è …», gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Il pranzo è servito, è seguito da tantissime persone e se c’è chi ha detto che il programma di Corrado doveva rimanere negli archivi e non essere riproposto c’è, di contro, chi ha molto apprezzato questo ritorno e segue il programma da adulto mentre lo ha guardato, per la prima volta, da ragazzino.

Le critiche e gli elogi a Il pranzo è servito di Flavio Insinna

Il pranzo è servito, per la prima volta è andato in onda con la conduzione del grandissimo Corrado e poi, dopo tanti anni, a condurlo è stato Claudio Lippi e, a seguire, Davide Mengacci.

Ora che è ritornato dopo decenni che non andava più in onda, c’è chi ha criticato questa scelta e chi invece ha apprezzato di rivedere la trasmissione.

Maurizio Costanzo ha detto così: “Mi sembra che l’esperimento più riuscito della stagione sia aver tolto dai bauli della memoria Il pranzo è servito, che per anni ha condotto Corrado e poi Claudio Lippi, per affidarlo a Flavio Insinna”.

E poi su Flavio Insinna, in particolare, ha aggiunto: “Se la sta cavando molto bene … Così come quando conduce, con capacità, L’Eredità in fascia preserale”.

E poi, sempre sul conduttore: “È presto per dire se Flavio Insinna sia o no all’altezza del suo ruolo: ha bisogno di adattarsi nelle vesti di conduttore di un programma storico, ma nuovo per lui. Non farei paragoni col passato: un tempo i presentatori avevano uno stile diverso, adeguato a un altro pubblico e a un’altra epoca”.

Flavio Insinna riprende una concorrente

Durante la puntata di ieri de Il pranzo é servito, Flavio Insinna ha ripreso una concorrente.

Vediamo cosa è accaduto.

Si sfidavano la campionessa Rosa Maria e il neo concorrente Daniele e Insinna ha chiesto a Daniele: «Davanti a Stromboli c’è Strombolino, vero o falso?». Daniele ha risposto “vero”, sbagliando e Insinna gli ha detto: «No, davanti a Stromboli c’è Strombolicchio…».

A quel punto Rosa Maria è scoppiata in una fragorosa risata per l’errore in cui era incorso Daniele e Flavio Insinna, sorpreso, le ha detto: «Senti Rosa Maria come ride, in barba al bon ton. Non è nello spirito del gioco…». E lei: «No, ma mi dispiace tanto…». E Insinna, prendendola in giro: «Si vede che sei affranta, ma le scuse arrivano tardive».