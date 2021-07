Albano, Roberto Alessi una furia “quello che gli è stato fatto è spaventoso”

0 SHARES Condividi Tweet

Proprio in queste ultime ore sembrerebbe che i fan del cantante di Cellino San Marco siano stati colpiti da una notizia che li ha lasciati davvero senza parole. È stato infatti un sito a lanciare in queste ore una notizia che riguarderebbe Albano Carrisi. Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto al cantante di Cellino San Marco?

Albano Carrisi ricoverato d’urgenza, gravi le sue condizioni di salute?

Questa notizia parlerebbe di un ricovero del cantante di Cellino San Marco, il quale sarebbe stato colpito da un malore, ovvero un’ ischemia e che purtroppo le sue condizioni di salute sarebbero molto gravi. Inevitabilmente, una volta diffusa questa notizia i fan di Albano e di Romina Power sono andati nel panico. Categoricamente però è arrivato il giornalista Roberto Alessi che ha voluto smentire questa notizia e lo ha fatto utilizzando il suo profilo Instagram.

Roberto Alessi interviene e smentisce la notizia

“Un sito, lo chiamo tale ha pubblicato la notizia che Al Bano ha avuto un’ischemia e che è stato ricoverato, è una notizia falsa, fake-news come si dice adesso”. Queste le parole dichiarate dal giornalista, il quale ha aggiunto che sicuramente è stato di cattivo gusto diffondere una notizia del genere, di così tale gravità senza alcun tipo di fondamento. “È spaventoso che si scrivano cattiverie. Al Bano sta bene per fortuna.” Questo ancora quanto aggiunto da Roberto Alessi che sicuramente è in stretto collegamento con Albano e Loredana Lecciso e sa bene che Albano in questo momento sta bene. “Al Bano ha figli e nipoti e merita rispetto come tutte le persone. Prima di scrivere sullo stato di salute di una persona bisogna accertarsene in maniera seria.” Queste ancora le parole che ha dichiarato dal direttore di Novella 2000, il quale quindi ha fatto ben intendere che questa notizia diffusa dal sito, del quale tra l’altro non si sa il nome, sia stata completamente inventata e che non ha alcun tipo di fondamento.

La smentita di Albano e la sua rabbia “Sono francamente disgustato”

Ad ogni modo, sembrerebbe che dopo i chiarimenti di Roberto, lo stesso Albano abbia voluto dire la sua e smentire la notizia relativa al suo malore. “Sono francamente disgustato di un certo modo di fare informazione”, ha tuonato Albano, il quale poi con la sua solita ironia ha aggiunto “Mi hanno allungato la vita”.