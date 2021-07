Luca Argentero, Cristina Marino senza freni: “Dopo il matrimonio è cambiato qualcosa”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Cristina Marino sembrano la coppia perfetta: giovani, belli e innamorati sono l’emblema della felicità. Da quando poi, circa un anno fa, sono diventati genitori della piccola Nina sono al settimo cielo e la vita per loro è ricca di soddisfazioni e di bellissimi momenti.

Cristina Marino svela alcuni dettagli della loro vita

Cristina Marino ha rilasciato un’intervista durante una diretta Instagram sul profilo di Grazia e ha raccontato della sua famiglia, di lei del marito Luca Argentero e di come vivono.

Innanzitutto, Cristina Marino ha tenuto a sottolineare che Luca Argentero è un: “papà molto presente”

E poi ha anche aggiunto: “E’ bravo, possiamo dirlo. E’ un papà presente. Se io non ci sono fa esattamente tutto quello che faccio io. Dalle pappe al bagnetto e si alza la notte. In cose più delicate, tipo i vaccini, io vivo in ansia lui invece è smart”.

E poi della coppia ha detto che dopo il matrimonio: “Qualcosa è cambiato. Mente chi dice di no”. Però, non ha voluto aggiungere altro anche se nella restante parte dell’intervista ha avuto per lui solo bellissime parole. Infatti, ha raccontato: “E’ un angelo. E’ simpatico, prima di essere mio marito è il mio migliore amico. Con lui mi faccio tante risate”.

Cristina Marino, Luca Argentero e lo sport

Cristina Marino e Luca Argentero sono degli sportivi e lei ha detto che nello sport: “Siamo in competizione”

Fra tutto gli sport amano, più di altri, sciare “Io e Luca siamo in competizione con lo sci …è lo sport che ci ha appassionato insieme”.

Qualche tempo fa, subito dopo il parto, Cristina Marino rilasciò un’intervista dove raccontò: “Nella difficoltà abbiamo cercato di prendere il bello, è stato un periodo prezioso, ci siamo potuti dedicare completamente a lei».

Mentre dei mesi che hanno preceduto il parto ha detto che sono stati «tra i più sereni della mia vita, è stato un privilegio viverli così … è stato complicato non poter abbracciare la mia famiglia. Pochi giorni prima di partorire sono andata sotto il balcone di mia nonna per farmi vedere con la pancia. Lo ricordo come un momento complicato, anche se avevo al mio fianco un uomo incredibile. Viverlo insieme ci ha uniti ancora di più».

E, della sua bambina che sta per compiere un anno, ha detto: «Non mi creo aspettative, cerco di vivere il momento».

E poi: «I miei genitori hanno appena festeggiato 36 anni di matrimonio, mio padre porta ancora i fiori a mamma ogni domenica. Anche Luca è cresciuto in una famiglia simile alla mia e oggi vorrei che Nina sentisse tutto l’amore che ci ha sempre circondato. Mi piace pensare che l’amore generi amore».

E, ancora: «Una donna può essere mamma, moglie, si può prendere cura della sua famiglia senza mettere in discussione la sua indipendenza e l’amore verso sè stessa … Nina è la ciliegina sulla torta. Su questo non ci sono dubbi. Ma io mi sentivo appagata anche prima che arrivasse. Credo davvero che la realizzazione di una donna debba prescindere da un bambino, una famiglia è tale anche se si è in due, io e Luca eravamo una famiglia anche prima di Nina».

E poi del suo lavoro che è anche la sua passione e il suo stile di vita ha detto: «Prendersi cura di sé, amarsi. Bastano piccoli gesti per imparare a farlo, ed è questo che cerco di comunicare nel mio piccolo: mangiare bene, allenarsi, fare un bagno caldo, una maschera. Se impari ad amarti, ad accettare i tuoi difetti, gli altri ti ameranno».

E, infine ha concluso così: «Spero che la mia bambina faccia tesoro di queste parole».