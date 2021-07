J-Ax nella bufera, in un video dice “non morirete solo di noia …» e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

J-Ax ha preso una posizione molto forte sui social e ha sferrato un attacco durissimo contro Eric Clapton.

Vediamo cosa è accaduto.

Eric Clapton ha rilasciato una dichiarazione importante “Non suono a concerti in cui è necessario il green pass”

Qualche giorno fa Eric Clapton, cantautore britannico aveva espresso un’opinione molto forte: “non suonerò a concerti dove sarà necessario il green pass”, ha poi anche detto che lui è contrario ai vaccini perché ha toccato per mano cosa è successo dopo la somministrazione di AstraZeneca a una persona a lui molto vicina.

J Ax una furia contro Eric Clapton

Dopo aver letto quelle dichiarazioni, J-Ax ha postato un video attaccando Clapton con toni molto duri.

J-Ax ha scritto così: «Eric Clapton ha dichiarato che non suonerà dove è richiesta la vaccinazione. Una presa di posizione coraggiosa e inedita, così quando andrete ad un concerto di Clapton non sarà solo di noia che potrete morire».

E poi: «A parte gli scherzi, trovo irresponsabile non solo il messaggio di un artista così influente, per fortuna influente solo per i boomer, ma anche tutto lo spazio che la stampa dà a str***ate simili».

J-Ax ha anche aggiunto: «Ci sono decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e mezzo. Persone che hanno figli, mutui e problemi che tutti abbiamo. Solo che i governi si sono dimenticati di loro, perché la musica e la cultura sono qualcosa che i politici hanno sempre abbandonato».

E, ancora: «Ora che possiamo finalmente riaprire in sicurezza dobbiamo sentire queste stronzate che ci riporterebbero a chiudere tutto per mesi. Forse a qualcuno la ‘cocaine’ non è ancora scesa. Ma questi sono solo i miei due centesimi. Voi che ne pensate?».

Dopo queste dichiarazioni molto forti di J Ax, in tanti lo hanno appoggiato ma altrettanti lo hanno criticato e anche duramente tanto che una parte del web è insorto.

Nina Zilli ha commentato così: «E si scoprì che peró lui era vaccinato… Con tutto il rispetto per il grandissimo artista, ovviamente a me non annoia per niente, anzi… ma mi pare che ‘l’uomò sia rimasto ‘un pò estremuccio’. Quando dici ‘separare la persona dalla sua musica’. Ecco». Il Cile che ha appoggiato in pieno le parole di J Ax ha scritto nominando Richard Ashcroft, frontman dei The Verve: «Anche lui ha detto qualcosa di simile, io spero solamente che siano anni di utilizzo di droghe di classe A, che talvolta risalgono rendendo il pensiero poco lucido, la causa di certe loro esternazioni così ridicole, altrimenti, sebbene siano stati artisti che hanno segnato la mia anima, possono benissimo andarsene a …”.