Temptation Island 2021, è finita tra Alessandro e Jessica e lui …

Si è conclusa questa edizione 2021 di Temptation Island e i colpi di scena sono stati sicuramente tanti. Una delle coppie più discusse di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata quella formata da Alessandro e Jessica. I due giunti al falò sembra che abbiano deciso di lasciarsi e purtroppo le cose non sono finite molto bene. Ma cosa è accaduto tra i due durante il falò tanto da far finire proprio Jessica nella bufera? Facciamo un po’ di chiarezza.

Temptation Island 2021, cosa è accaduto tra Alessandro e Jessica

Ebbene sì, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera mercoledì 27 luglio 2021 sono andati in scena i falò di confronto tra le ultime coppie rimaste nel programma. Uno di questi è stato proprio quello tra Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due hanno deciso poi di lasciarsi definitivamente e hanno abbandonato il programma da soli o meglio non insieme. Per chi non avesse visto il programma, nel corso della puntata di ieri Filippo poi ha raccontato cosa è avvenuto a distanza di qualche settimana dalla fine del programma tra le coppie e se ci fosse stato qualche ritorno di fiamma.

I due lasciano il programma separati, Alessandro frequenta la single Carlotta

In realtà Alessandro ha confessato di essere ritornato a casa di Jessica dopo la fine del programma per prendere le sue cose e di avere iniziato a frequentare Carlotta. «È fantastica, sono stato tre giorni con lei a Roma e spero che tutto vada bene, anche se io non sopporto molto le relazioni a distanza, sono un po’ geloso». Jessica invece parlando con Filippo Bisciglia avrebbe comunque detto di volere ancora del bene al suo ex fidanzato, ma di sentire comunque il single Davide che in queste settimane però non ha ancora visto.

Jessica finisce nella bufera, ma per quale motivo?

Jessica nello specifico sarebbe finita nella bufera dopo la messa in onda della puntata. Ma per quale motivo? A quanto pare per dei post che la stessa avrebbe pubblicato sui suoi profili social, post che sarebbero considerati razzisti ed anche violenti. Questi post sarebbero stati pubblicati da un canale Youtube Issima91 e poiTrash Italkiano che hanno pubblicato dei post molto vecchi che risalgono al 2017 ed anche al 2018. Uno di questi post riguarderebbe un commento rilasciato da Jessica sotto ad un post di Nilufar Addati, che ha preso parte allo stesso programma un pò di tempo fa. Jessica l’avrebbe definita “Cessa e scema”. Insomma, il popolo del web sembra essersi scagliato contro Jessica.