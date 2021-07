Elisa Isoardi il suo nuovo progetto è ancora un mistero però ci sono …

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La conduttrice, ex compagna di Matteo Salvini, ha trascorso diverse settimane da naufraga in Honduras e dopo essere tornata in Italia si è trovata più volte al centro dell’attenzione mediatica. In tanti si stanno infatti domandando quale sia il suo futuro professionale e se continuerà a lavorare in Mediaset oppure in Rai. Sulla questione stanno infatti circolando diverse notizie, ma dove sta la verità?

Elisa Isoardi presto in televisione

Elisa Isoardi ha trascorso diverse settimane in Honduras dimostrando a tutti di essere una donna forte con un fantastico animo da leader. Il suo percorso all’Isola dei Famosi 2021 è stato lungo ma si è dovuto interrompere per un brutto infortunio all’occhio a causa del quale ha dovuto fare subito ritorno in Italia. Da quel momento in molti si sono chiesti quale sarà il suo futuro professionale e su quale rete o canale si avrà la possibilità di tornare a vederla. Sulla questione si sono susseguite una serie di notizie e di voci considerate però delle fake news.

Elisa Isordi a Mediaset

Secondo alcune notizie recentemente trapelate sembrerebbe che all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sia stata offerta una nuova chance per lavorare ancora in Mediaset. Ma non sembrerebbero esservi delle notizie più dettagliate sulla questione, motivo per il quale in molti credono che in realtà non vi sia nulla di vero in tutto questo. Inoltre i palinsesti Mediaset per la nuova stagione 2021/2022 sarebbero già stati presentati e la bravissima Elisa Isoardi non sembrerebbe comparire in nessuna trasmissione. Anche Pier Silvio Berlusconi si sarebbe espresso sulla questione affermando che non vi sarebbe in programma alcun piano B per la conduttrice.

Le novità sulla presentatrice

Ma quindi Elisa Isoardi tornerà presto in televisione oppure no? Nulla sembrerebbe essere ancora chiaro o certo, ma secondo quanto trapelato da alcune indiscrezioni è probabile che la presentatrice possa entrare a far parte di una nuova grande famiglia ovvero quella del gruppo Discovery. Alla Isoardi infatti, secondo quanto dichiarato da Nuovo Tv, sarebbe stata proposta la conduzione di un programma su Discovery. Forse un programma di cucina. Sul sito Gossip e tv, a tal proposito, è possibile leggere queste parole “Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo”. Al momento però nessuna smentita e/o conferma.