Red Ronnie una furia sui social “Ora basta…”

La notizia della morte del Dottor Giuseppe De Donno,ex primario di pneumologia dell’ospedale di Mantova, ha lasciato senza parole tutti e suscitato anche parecchie polemiche. Il medico è stato trovato privo di vita nella sua abitazione e nelle ore successive alla sua morte sono stati molti coloro che si sono lasciati andare a duri e lunghi sfoghi. Tra questi anche il noto giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e critico musicale Red Ronnie il quale senza alcun timore ha espresso il suo parere sulla questione esprimendo delle dure parole.

Le polemiche per la morte del Dottor De Donno

Giuseppe De Donno, come in molti già sapranno, era un bravissimo medico ed ex primario del reparto di pneumatologia dell’Ospedale di Mantova. Il medico si è fatto conoscere anche come uno dei principali sostenitori della cura per il covid con plasma iperimmune che prevedeva l’infusione, in soggetti infetti, del sangue di contagiati in seguito ad un trattamento. La cura però è stata improvvisamente bloccata e questo ha creato molto sconforto nel noto medico mantovano. Secondo molti sarebbe stato proprio questo sconforto a portare il medico al suicidio. De Donno è stato infatti trovato impiccato nella sua abitazione. La sua morte ha scatenato moltissime polemiche e in tanti hanno colpevolizzato il mondo della scienza per aver lasciato da solo il medico.

Il duro sfogo di Red Ronnie

Tra i tanti rimasti colpiti dall’improvvisa e prematura scomparsa del medico vi è stato anche il noto giornalista Red Ronnie il quale non è riuscito a rimanere in silenzio di fronte a questa terribile tragedia e ha dichiarato “Lo hanno lasciato solo, lo hanno ucciso. De Donno è una vittima di quelli che hanno deciso questo scempio a cui stiamo assistendo, dovrebbe essere fatto santo”. Il giornalista ha anche speso delle bellissime parole sul medico mantovano affermando che era una persona molto semplice e che, in riferimento al covid, “aveva capito che non bisognava intubare i malati e bruciargli i polmoni, ma bastava il plasma”.

Le dure parole del giornalista

Red Ronnie è rimasto veramente molto turbato dall’improvvisa scomparsa del Dottor De Donno. Il giornalista ha infatti dichiarato di essere molto triste ed arrabbiato e allo stesso tempo, ha precisato, questi sentimenti lo portano ad essere anche più determinato. “È ora di dire basta. Giuseppe De Donno se n’è andato. Lo volevo chiamare, non pensavo che sarebbe andata così“, queste le parole di Red Ronnie il quale ha poi concluso affermando che il medico De Donno facendo questo terribile gesto ha motivato ancora di più tutti coloro che credono nell’umanità “e non sul profitto, sul guadagnare su un farmaco”.