Mara Venier, lancia una bomba su Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: “Vi dico io cosa siete veramente”

Mara Venier non sta vivendo giorni non molto facili dopo che, per un intervento di routine dal dentista, ha subito la paresi dei muscoli della faccia. Da lì è iniziato un calvario che l’ha portata, più volte, in ospedale e l’ultima volta le ha fatto scrivere un messaggio sui social: “Chissà quando finirà?” che ha commosso tutti i suoi follower.

Mara Venier è molto legata a Maria De Filippi e a Maurizio Costanzo

Mara Venier ha scritto su Novella 2000 una lunga lettera indirizzata a Maurizio Costanzo e a Maria De Filippi e ha ripercorso tanti momenti vissuti insieme e tante condivisioni della vita anche le più difficili.

Mara Venier non ha mai fatto mistero di essere tanto legata e anche tanto grata a Maria De Filippi da quando in un momento molto difficile della sua vita, subito dopo la morte della mamma, lei le è stata vicina “costringendola” a ritornare in tv come giudice popolare di Tu si que vales che la Venier definisce: “ … un programma allegro, spumeggiante, in cui potevo tirar fuori la mia anima più scanzonata e mettere da parte le preoccupazioni e le angosce”.

Da allora la Venier, innanzitutto, ha iniziato a vivere di nuovo e poi ha ricominciato anche lei stessa a condurre in tv, sulla Rai Domenica In, come ha raccontato lei stessa, incoraggiata, ancora una volta dalla De Filippi.

La Venier, infatti, ha ricordato di aver contattato la De Filippi quando le è stato proposto di fare Domenica In e la risposta della De Filippi: “Tu mi hai detto “falla subito, di corsa, falla!”. E a ottobre, sei anche venuta mia ospite in studio”.

Mara Venier continua la sua lunga lettera dicendo: “L’altra parola che mi fai venire in mente è: talento”.

Poi ricorda tutti i mormorii sul loro matrimonio e dice: “Invece siete stati fin da subito una coppia bella e straordinaria”.

Alla De Filippi dice: “Non hai mai interrotto una trasmissione…Amici è stato fatto senza pubblico, Uomini e Donne con il plexiglas e il distanziamento e così via”.

E poi, ancora: “Tu sei il meglio … Ci hai insegnato e ci insegni che i sogni possono realizzarsi, come in Amici, e i conflitti familiari possono essere sanati e succede nel tuo C’è posta per te”.

Nella lettera un posto speciale è per il suo caro amico Maurizio Costanzo

A Maurizio Costanzo dice: “Ci conosciamo da sempre, comunque da prima che lui incontrasse te. Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie”.

E, ancora: “straordinari davanti e dietro le telecamere”.