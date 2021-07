Estate in diretta, Roberta Capua in grande difficoltà con un ospite ma poi con una battuta lo rimette al suo posto, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Estate in diretta che quest’anno è condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. I due conduttori vanno molto d’accordo e tra loro c’è una grande armonia basata sul rispetto e sulla simpatia reciproca e questa serenità sul luogo di lavoro arriva fino ai telespettatori che apprezzano e seguono molto volentieri la trasmissione regalando degli ascolti davvero invidiabili .

Massimo Ferrero racconta la sua vita

Ieri ospite a Estate in diretta c’era Massimo Ferrero che ha messo in difficoltà la padrona di casa Roberta Capua fino a quando lei, con una battuta l’ha rimesso al suo posto.

Vediamo cosa è accaduto.

Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria nel salotto di Estate in diretta ha detto: «La mia è una bella vita, almeno non ci si annoia. Ieri mi sono divertito perché sono stato in teatro, ho fatto un ruolo con Carlo Verdone e mi sono molto divertito. Ho detto a Carlo ‘annamo a braccio’».

Poi, Ferrero ha anche raccontato aspetti della sua vita intima e ha rivelato: «Io ho preso tutto da mia madre, era un ‘carabiniere’. Aveva dei banchi di frutta a piazza Vittorio, portava avanti tutta la baracca. Il sor Vittorio, mio padre, era un paracul***. Lavorava all’Atac, viveva nel suo mondo, era un intellettuale».

E poi, ancora: «Ho conosciuto Gianni Morandi mentre girava un film a Campo dei Fiori. Con lui abbiamo fatto tante serate. Ultimamente ho incontrato Monica Vitti, lei è stata una vera artista. Da giovane mi infilavo nel camerino di Liz Taylor…».

E poi Ferrero non poteva non parlare della sua vita nel mondo del calcio e ha detto: «È bella, ma molto difficile. Facendo il cinema ero ricco e padrone del mio tempo, adesso il padrone del mio tempo è la Sampdoria. Faccio un appello al governo, con il green pass fate tornare i tifosi negli stadi. Vialli e Mancini? Non ci sono parole per loro, sono delle icone. Hanno portato la Sampdoria nel mondo. Ho chiesto al sindaco di dare loro la cittadinanza onoraria».

Roberta Capua sconvolta dalla battuta di Massimo Ferrero

E poi Ferrero ha detto a Roberta Capua: «Non te sto a batte i pezzi poi magari ce caschi…». E lei, di rimando con una battuta lo ha rimesso immediatamente al suo posto: «Ci sta guardando mio marito…» e lui: «Complimenti a lui».