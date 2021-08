Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice “Lei è molto …”

0 SHARES Condividi Tweet

A settembre inizieranno tutte le trasmissioni sospese per la pausa estiva e, se alcune sono state confermate così come hanno terminato, con lo stesso cast al completo, altre avranno delle novità. Questa è il caso della trasmissione che l’hanno scorso è stata condotta da Antonella Clerici e che sarà di nuovo condotta dalla stessa bravissima conduttrice ma che in giuria vedrà dei cambiamenti. Stiamo parlando di The voice senior che, a differenza dell’anno scorso quando i giurati erano Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e la coppia formata da Alano e la figlia Jasmine Carrisi, quest’anno non avrà la presenza del cantante di Cellino San Marco nè della figlia. I due, quando hanno saputo la notizia della loro non riconferma sono rimasti molto male. Vediamo cosa hanno dichiarato.

Le parole di Albano su Jasmine Carrisi quando ha saputo che non era stata riconfermata a The Voice senior

Jasmine Carrisi ha saputo di non essere stata riconfermata, insieme al padre Albano a The voice ed è rimasta molto dispiaciuta.

Al loro posto, come giurata, insieme agli altri tutti riconfermati, ci sarà Orietta Berti.

E se Albano, avuta la notizia, ha detto: «Non me l’aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi».

Jasmine Carrisi, in questi giorni, ha scritto sui social: «Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il covid. Sto veramente una m***a, sto malissimo. Però passerà, spero presto».

A rivelare che padre e figlia non saranno in giuria a The Voice è stato il settimanale ‘Di Più Tv’ nella rubrica ‘La tv vista da internet’ che ha riferito che Albano Carrisi e Jasmine Carrisi “non faranno parte della giuria di The Voice Senior’.

Albano e la polemica con la Chiesa

Qualche tempo fa, Albano si è trovato al centro di una polemica per aver cantato in chiesa accusato di aver usato l’altare come palcoscenico. Lui ha risposto così: “Sono indignato. Indignato e profondamente amareggiato per la ramanzina che mi ha appena fatto Monsignor Luigi Mansi, vescovo di Andria. L’accusa di aver ‘usato l’altare per esibirmi mi ha davvero addolorato”.