Simona Ventura al veleno contro Mara Venier “Piuttosto che vedere lei preferisco …”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura, che a breve inizierà una nuova avventura televisiva accanto alla collega e amica Paola Perego, “Citofonare Rai 2”, ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano in occasione della quale si è tolta alcuni sassolini dalla scarpa dicendo esattamente cosa pensa di alcuni volti molto noti televisivi.

Vediamo cosa ha detto Super Simo.

Le dichiarazioni di Simona Ventura

Simona Ventura, che insieme a Paola Perego condurrà dal prossimo autunno una nuova trasmissione televisiva, ha detto sul primo incontro con la Perego: “Non ci siamo amate moltissimo” ma poi negli anni successivi, quando a Paola Perego è stato cancellato un programma, Simona Ventura l’ha chiamata per esprimerle la sua solidarietà, si sono date appuntamento per cenare insieme e da lì il rapporto è cambiato.

Poi Simona Ventura ha parlato di Mara Venier e Barbara D’Urso e ha detto, facendo una battuta al veleno: “Tra loro due? Preferisco la pizza”.

Invece, di Maria De Filippi e di Milly Carlucci ha parlato con molta stima ed affetto e ha dichiarato: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa”.

Invece, tra i suoi colleghi in generale ha detto di aver pochissimi amici e ha dichiarato: “Gli amici nel mondo dello spettacolo? Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”.

Simona Ventura: “Ho dato dei pugni a Morgan”

Simona Ventura, alla domanda se ha mai picchiato qualcuno, ha risposto di sì e ha fatto un nome incredibile “Morgan” e ha poi spiegato: “Qualche cosa è successo, ma per passare all’attacco devo essere trascinata dentro dalla disperazione; di solito incasso e poi colpisco a freddo”.

E poi ha parato di ciò che è successo a X Factor: “È vero, perché all’inizio di quell’avventura non era bravino, così gli davo i tempi giusti e i consigli accanendomi sulla sua gamba; a lui mi sono dedicata molto, adesso c’è questa polemica sterile su Ballando con le stelle, stavo scherzando, però mi sto preparando per rispondergli. Con calma. A volte esprimo dei giudizi con una chiave ironica e vengono letti con serietà; in questo periodo sto guardando le commedie degli anni Ottanta e allora c’era molta più libertà di scherzare, con frasi oggi non pronunciabili”.