Gianni Morandi senza freni sulla sua vita “Anche se ho un …”

Gianni Morandi si sta godendo il successo, insieme al carissimo amico Jovanotti de L’allegria, una canzone che lo rappresenta in pieno.

Morandi, che è reduce da un gravissimo infortunio per la caduta nel fuoco e a fatica sta riprendendo l’uso delle mani, non perde mai l’ottimismo e, appunto, l’allegria ed è determinato ad andare avanti nonostante le difficoltà che la vita pone davanti ognuno di noi.

Gianni Morandi ha rilasciato una lunga intervista con la quale si è raccontato tanto.

Gianni Morandi e i suoi figli

Gianni Morandi, a proposito dei suoi figli, ha detto che uno dei momenti più felici della sua vita è stato quando sono nati : «La nascita dei figli. La gioia di quando è venuta al mondo Marianna, la mia prima figlia. In realtà è la mia seconda: c’era stata Serena, ma ha vissuto solo otto ore. Mio padre temeva che il cognome finisse con me, poi però ho avuto Marco, che a sua volta ha tre maschi e dopo è arrivato Pietro… insomma, ci sono innumerevoli Morandi».

E poi ha parlato della differenza di essere stato padre di figli piccoli da giovane e poi in età matura, a 50 anni e ha detto che dopo i 50 anni c’è « … una consapevolezza diversa mi ha fatto essere meno rigido nell’educazione. Con i primi figli ero rigoroso, come papà: credevo nella disciplina, nello studio … Marianna fino a 18 anni non è uscita la sera. Con Pietro sono stato più dolce. Ma poi conta l’esempio».

Gianni e Anna, un bellissimo amore

Poi Gianni Morandi ha parlato della sua attuale moglie, Anna e ha raccontato di quando si sono conosciuti: «Un mio amico mi aveva avvisato che non era una persona facilmente conquistabile. L’ho conosciuta in uno studio di registrazione, allora vivevo a Roma… le ero sembrato il solito cantante che fa il galletto, infatti mi diede il numero di telefono sbagliato. Però mi aveva preso molto da subito: il suo sguardo, il suo modo di essere e la sua autonomia; si vedeva che era una donna di carattere, decisa”.

E poi, ancora: “lei diceva: “Non mi interessa un’avventura”. Rispondevo: “Ma intanto non è bello stare insieme?”. E lei: “Non lo so… e poi voi dello spettacolo recitate sempre”. “Ma ti sembra che reciti?” “Mah, un pochino…”.

Gianni Morandi ha una bellissima filosofia di vita e dice: «Bisogna prendere quello che la vita ci offre e cercare di non farsi sopraffare dalle difficoltà, che ci sono sempre, per una strana legge di compensazione…”

E, infine, prova a dare un suggerimento di vita importante: “Anche se ho un malessere, non ne parlo, perché trasmetterlo agli altri? A volte è uno sforzo, ma ci provo. Anche perché ho avuto fin troppi regali dalla vita”.