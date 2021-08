Alfonso Signorini bomba su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Non credo che riusciranno ad andare d’accordo infatti già …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo, è al timone della fortunatissima trasmissione di Canale 5, Il grande fratello vip. Quest’anno la trasmissione avrà in studio due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Signorini ha scelto Sonia Bruganelli dopo che la stessa aveva chiesto che il figlio Davide, grande appassionato del programma che, pare, non si perda neppure una puntata, fosse potuto entrare nella casa più spiata d’Italia. Ma, poiché il ragazzo non è ancora maggiorenne, Signorini non l’ha potuta accontentare ma, nello stesso tempo, ha pensato a lei come opinionista. Dopo che il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha saputo che al posto di Antonella Elia e Pupo, gli opinionisti della scorsa edizione ci sarebbero state loro due, ha dichiarato “Finalmente è tornata di moda l’educazione” pensando agli scontri poco gradevoli tra la Elia e la De Grenet che ci sono stati l’anno scorso e, in generale alle “usicte” della Elia, a volte, un po’ troppo dure.

Anche Paolo Bonolis è intervenuto sulla scelta della moglie di accettare questa sfida e, pare, si sia raccomandato con lei di non litigare. Infatti, lei stessa ha dichiarato di essere abbastanza fumantina anche se tutto le passa in fretta tanto da non ricordarsi neppure i motivi della lite.

Alfonso Signorini non crede che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe possano andare d’accordo

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della quale ha parlato del programma che inizierà a settembre e sulle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha detto: “Dubito che andranno d’accordo. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto”.

E poi ha aggiunto, per spiegare ciò che lui si aspetta: “Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.

Alfonso Signorini ha dichiarato che: “Non ci sarà nessun influencer”

Alfonso Signorini per questa edizione non vuole nessun personaggio del web, nessun influencer, infatti ha fatto sapere che: “Niente influencer del mondo digitale”.

E poi: “Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi”.

Ma poi ha anche spiegato: “Questa è la fase più critica del Grande Fratello Vip, in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo”.

In questi giorni Alfonso Signorini è in vacanza a Cortina D’Ampezzo dove ama trascorrere i suoi giorni lontani dal lavoro.