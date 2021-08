Alessia Marcuzzi decide di rivelare i veri motivi che ci sono dietro l’abbandono di Mediaset

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi come sappiamo, alcune settimane fa ha lasciato tutti senza parole quando ha fatto il suo annuncio. Ci riferiamo al fatto che la nota conduttrice ha deciso di lasciare dopo tantissimi anni l’azienda per la quale ha lavorato. Stiamo parlando ovviamente di Mediaset. Adesso a distanza di un po’ di tempo, la nota conduttrice romana ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a fare questa scelta piuttosto importante, ma che per lei è stata del tutto fondamentale. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice? Quali motivazioni ci sono dietro questo abbandono?

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo oltre 25 anni di lavoro e di amore

Ebbene, sembra che Alessia Marcuzzi a distanza di qualche settimana abbia deciso di svelare le motivazioni che l’hanno portata a dire addio a Mediaset dopo oltre 25 anni di amore e di duro lavoro in azienda. Sembrerebbe che Alessia abbia parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La conduttrice sembra aver detto di aver tanto riflettuto prima di prendere, ovviamente una decisione così importante e prima di fare una scelta così tanto determinante per la sua vita, per la sua famiglia per il suo futuro.

La conduttrice spiega le motivazioni che ci stanno dietro il suo abbandono

Sembrerebbe che però dopo aver riflettuto tanto, alla fine Alessia Marcuzzi abbia capito che forse era arrivato il momento di cambiare e soprattutto di dare una scossa alla sua vita. “Ho sentito un richiamo e ho capito di aver bisogno urgentemente di libertà…”. Questo nello specifico le parole dichiarate da Alessia Marcuzzi, la quale ha deciso così di svelare a tutti i suoi fan ma anche a tutti italiani, i motivi che l’hanno spinta a lasciare Mediaset. È inevitabile che dopo tanti anni in cui Alessia ha dato tanto all’azienda, i telespettatori italiani siano rimasti piuttosto colpiti da questo improvviso abbandono. Forse è proprio per questo che a distanza di un po’ di tempo, la conduttrice ha voluto spiegare bene le motivazioni ed ha voluto far capire a tutti il perché è arrivata questa decisione.

Le dichiarazioni della Marcuzzi

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare? Sei davvero quello che ti piace?’”, ha aggiunto Alessia. Poi, quest’ultima, sempre nel corso della stessa intervista avrebbe ancora detto di sentirsi sicuramente molto fortunata. “Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che vuoi essere?’ E così ho cominciato a ridisegnarmi e a pensare…”. Questo ancora quanto dichiarato da Alessia. Ma sarà una scelta definitiva o semplicemente Alessia ha deciso di prendere soltanto un pò di tempo per sé.