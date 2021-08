Milly Carlucci nella bufera, la critica diretta “Ha perso l’occasione di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci è sicuramente una delle conduttrici di maggiore successo di tutti i tempi ed una delle più importanti della televisione italiana. Sembrerebbe che la Carlucci sia pronta ad una nuova stagione di Ballando con le stelle, il programma che va in onda da molti anni e che sembra aver avuto un successo davvero strepitoso. In questi ultimi giorni sono state diffuse alcune indiscrezioni relative alla nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Milly Carlucci pronta per una nuova edizione di Ballando con le stelle

In un primo momento sembrava che ci potessero essere delle grandi novità, di stravolgimenti nel cast, abbandoni e sostituzioni. Si era parlato infatti di abbandoni e di nuovi giudici, ma sostanzialmente adesso sembra essere stata confermata la squadra di sempre. Di conseguenza anche per la stagione successiva troveremo nella giuria Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guglielmo Mariotto. In molti sono felici del fatto che non ci sarà alcuna novità al riguardo, ma come sempre c’è anche chi non ha perso occasione per criticare e dire la sua.

Stessa giuria, confermati i giurati degli scorsi anni

Sembrerebbe che un noto personaggio della televisione italiana non abbia poi apprezzato così tanto questa scelta. Si tratterebbe di Giovanni Ciacci, il quale ha parlato di questo ed anche di tanto altro nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale nuovo TV.

Giovanni Ciacci critica Milly Carlucci e dice la sua sulla scelta di non cambiare giudici

“Ha perso l’occasione giusta di svecchiare la giuria: ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi. Canino, Zazzaroni e Mariotto li manderei proprio in pensione“. Questo nello specifico quanto dichiarato da Giovanni Ciacci criticando quindi così Milly Carlucci. È pur vero che se la conduttrice ha deciso di confermare la sua squadra, un motivo ci sarà. Eppure Giovanni Ciacci non sembra essere proprio convinto di tutto questo e nel corso dell’intervista ha aggiunto “Lo stesso vale per la Lucarelli: lei, nonostante sia la più giovane, è da tempo che dovrebbe ritirarsi”. L’unica che si salva tra tutti, secondo Ciacci è proprio lei, Carolyn Smith, la quale a suo dire è l’unica che ne capisce di danza e quindi l’unica che è legittimata a stare in quel posto. Non è di certo un caso il fatto che la ballerina e coreografa sia la presidentessa della giuria del programma da diversi anni ormai.