Laura Chiatti sui social fa una dedica bellissima a Marco Bocci e lui le risponde, il web impazzisce

E’ da tempo che si vocifera che tra Laura Chiatti e il marito Marco Bocci ci si aria di crisi avvalorata dalla mancanza di scambi sui social che ci sono sempre stati e da aver visto Marco Bocci al ristorante con una collega. I due, fino ad ora, sono rimasti in silenzio tranne qualche battuta abbastanza criptica da parte di Laura Chiatti che, alcuni, hanno inteso rivolta a chi ha insinuato il dubbio di crisi.

Laura Chiatti scrive una dedica bellissima a Marco Bocci

E’ stato il compleanno di Marco Bocci che ha compiuto 43 anni e Laura Chiatti, sui social ha scritto per lui una dedica bellissima che ha attribuito ai loro due figli, Enea e Pablo.

Laura Chiatti ha scritto così: “Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno”.

E poi: “Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo, che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. E’ buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo, per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo. Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare… Può essere un re, un principe, un pirata, ma noi lo riconosciamo sempre perché nessuno ha quella”. E poi continua così: “Travolgente, viva e rassicurante, perché è unica, non è una delle tante. Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare, perché nessuno come lui può insegnarci ad amare. Auguri pieni di felicità, che ogni tuo sogno possa diventare realtà”.

La reazione di Marco Bocci

Marco Bocci, dopo aver letto questa dedica davvero bella, ha risposto così: “Amori miei meravigliosi grazie! Vi amo. Ma questa in rima l’ha scritta la mamma?”.

Da questa risposta pare che tra marito e moglie non ci sia alcuna tensione, anzi traspare molta dolcezza e complicità.

Non si sa se la crisi sia alle spalle o non ci sia mai stata. C’è chi sostiene che in realtà non ci sia e non ci sia mai stata alcuna crisi di coppia quanto, piuttosto che Laura stia vivendi un periodo personale molto complicato e che il marito le sia più accanto che mai.