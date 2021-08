Lorella Cuccarini senza freni “Non escludo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini, molto vicina a compiere 56 il prossimo 10 agosto, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha raccontato molto di sè stessa e della sua famiglia composta , oltre che dal marito Silvio Testi, dai loro 4 figli di cui due gemelli.

Lorella Cuccarini racconta la sua vita

Lorella Cuccarini ha festeggiato trent’anni di matrimonio allietati dalla nascita di ben 4 figli: Sara di 26 anni, Giovanni di 25 anni e i gemelli Chiara e Giorgio di 21.

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi sono sposati da 30 anni e lei ha detto alla giornalista di Oggi che l’ha intervistata: «Lo sa che, tolte quelle del matrimonio e della nascita dei figli, Silvio non fa mai foto “di famiglia” … Persino in vacanza le foto insieme sono un evento. Ma questa volta hanno insistito anche i ragazzi».

E poi ha raccontato che in questo periodo i figli sono tutti sotto lo stesso tetto: «Tutti a casa con noi. Sara si è presa un periodo per guardarsi intorno perché non era contenta del suo lavoro a Milano. Giovanni ha finito un master in Olanda. I gemelli studiano a Roma. Per fortuna, erano tornati tutti prima che scoppiasse la pandemia: non avrei saputo gestire la loro lontananza in quella fase. E invece è stato un periodo di crescita personale per noi, si sono rinsaldati i rapporti, anche tra i ragazzi. Giovanni somiglia a Silvio, è un leader naturale, e Giorgio in lui vede un modello. Poi c’è l’alleanza tra sorelle, Sara e Chiara, che si intreccia col rapporto solidissimo che c’è tra i gemelli. Il risultato è una rete complice tra tutti e quattro. Sono diversi tra loro ma complementari. In questo momento Giovanni e Sara collaborano con la società del padre. Per Silvio sapere di aver costruito qualcosa che sarà portata avanti dai figli, non per dovere ma per passione, è un regalo».

E poi sulla tv ha detto: «La tv la fai se hai progetti validi, non rivendicando posizioni. Ho sempre fatto parlare il mio lavoro. Ma il teatro non è mai stato un ripiego, piuttosto un modo per ricaricarmi e crescere».

Di Amici ha detto: «Un’esperienza bellissima, in cui mi sono messa in gioco anche come persona. Amo essere un punto di riferimento dei ragazzi, evitargli i miei errori. Come coi figli … Il mio serale è stato Pippo che mi chiamò a Fantastico. Mi sono buttata, anche pensando di non essere all’altezza. Lui, poi, disse di aver visto in me una luce che le altre non avevano. E che ad Amici ho intravisto in Giulia, nel suo essere una quasi bimba, timidissima, e trasformarsi nel ballo».

Poi, del suo matrimonio ha detto: «Un matrimonio non è facile da fare durare, ma tra alti e bassi ci si può riuscire. Dipende da cura e impegno. Oggi chiunque pensa che tutto debba essere perfetto per sé. Io e Silvio siamo un “noi”, imperfetti ma sempre con una prospettiva a due».

E spiega: «Lui non ama uscite, cene con gli amici, cinema. Accetto sia così, non lo forzo, esco coi figli. È un esempio piccolo ma rende l’idea di quel che serve per andare avanti: aggiustare ciascuno le proprie attitudini su quelle dell’altro. Rispettarsi».

Poi dice quale è la regola della famiglia: «Solo una regola: essere attenti, osservarsi, ascoltare anche i silenzi. Regola che ho applicato anche ai figli: non tutti sanno esternare i problemi e tu devi trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare».

E poi del marito dice, senza mezzi termini: “ io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che ho di lui. Ci siamo stati, “nella gioia e nel dolore”. E nei momenti difficili abbiamo capito di essere forti. Non esserci quando servi è il peggiore dei tradimenti».

E poi ha parlato dell’inizio della loro storia d’amore: “ Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose Sogni, di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco, mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri».

Lorella Cuccarini parla di Maria De Filippi

Poi Lorella Cuccarini, inaspettamente ha rivelato: «Ho iniziato a fumare a 18 anni e a 23, nel 1988, ho smesso. Con Silvio: la prima decisione di coppia l’abbiamo presa che non stavamo ancora insieme».

E poi dei prossimi impegni: «Pochi giorni fa, Maria mi ha confermata nella prossima edizione di Amici. Quello con Maria è stato un incontro magnifico. È eccezionale, nel privato è protettiva, simpatica e generosa, cosa rara in questo ambiente. Oltre ad avere un grande intuito professionale».

E alla domanda se ha altri progetti insieme con Maria De Filippi: «Perché no… Per ora, non è previsto ma non lo escludo e non avrei dubbi».

Mentre, dei suoi rapporti attuali, con la Rai dice: «Sto bene dove sto, poi vedremo. Non coltivo risentimenti, i problemi li butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti».