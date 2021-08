Michelle Hunziker in crisi con il marito Tomaso Trussardi e lei commenta “ogni estate se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker è sicuramente una delle conduttrici di maggiore successo ed una tra le più amate di sempre. Vanta una carriera sicuramente molto importante e ricca di grandi successi. Ad ogni modo sembrerebbe che anche la vita privata di Michelle sia molto ricca.

Michelle Hunziker una vita privata e professionale molto ricca

Sappiamo che è stata sposata per diversi anni con Eros Ramazzotti ovvero uno dei cantanti più importanti della musica italiana dal quale ha avuto una figlia di nome Aurora. Poi dopo la fine di questa relazione, dopo tanti anni Michelle si è legata a Tomaso Trussardi dal quale ha avuto altre due figlie Sole e Celeste. Ad ogni modo, sembrerebbe che in quest’ultimo periodo si stia sempre più parlando di una possibile crisi tra Michelle e Tomaso. Effettivamente sembrerebbe che i due da un bel po’ di tempo a questa parte non si siano più fatti vedere insieme e per questo sono aumentati i dubbi da parte dei fan della coppia. Ma cosa sta accadendo realmente tra i due?

La bionda conduttrice in crisi con il marito Tomaso Trussardi?

Proprio in queste ore sembrerebbe che questa indiscrezione abbia letteralmente fatto il giro del web. Così per togliere ogni tipo di dubbio, la diretta interessata ovvero Michelle Hunziker ha deciso di smentire ogni tipo di notizia al riguardo e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi. “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”. Queste le parole dichiarate da Michelle Hunziker la quale è sposata con Tomaso esattamente dal 2014.

I chiarimenti della Hunziker

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la coppia ha avuto due figlie ovvero Sole che oggi ha 8 anni e Celeste che invece ne ha 6. In questi ultimi giorni Michelle Hunziker è stata in vacanza e nello specifico ha trascorso qualche giorno al mare in compagnia e di amici e anche di personaggi di un certo calibro come Francesco Totti e Ilary Blasi. Dal mare è passata poi alla montagna ed è partita insieme al marito ed alle sue bambine per le Dolomiti. Insomma, nessuna crisi all’orizzonte ma semplicemente di tanto in tanto sul web circolano delle notizie che sono definite ormai da tanti anni delle fake news.