Caterina Balivo, la conduttrice incinta del terzo figlio e lei risponde “punto a …”, il web la applaude

Conosciamo tutti Caterina Balivo per essere una nota conduttrice televisiva la quale è stata al timone di programmi di un certo successo andati in onda sui principali canali Rai. Lo scorso anno l’abbiamo vista infatti alla conduzione di Vieni da me un programma andato in onda per tutta la stagione invernale su Rai 1. Poi l’annuncio che ha lasciato tutti di stucco. Cosa è accaduto?

Caterina Balivo, l’annuncio a Vieni da me che ha lasciato tutti senza parole

Poi ad un certo punto la conduttrice sembra aver fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole e lo ha fatto proprio nel corso dell’ultima puntata del programma che poi è stato anche cancellato. Nello specifico la conduttrice aveva annunciato di voler lasciare la televisione senza specificare effettivamente se un giorno sarebbe tornata o meno. Da quel momento però non ha mai lasciato i suoi fan ed è molto attiva sui social network, inventandosi anche delle rubriche.

La conduttrice ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a lasciare la tv

Di lei se ne è parlato sostanzialmente sempre e adesso da qualche mese è stata ospite in alcune trasmissioni televisive. Sembrerebbe che abbia spiegato anche le motivazioni che l’hanno portato allo scorso anno a lasciare la televisione. A dire dalla conduttrice, Caterina pare avesse bisogno di dedicare maggiore tempo e attenzioni alla sua famiglia e soprattutto ai suoi figli Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo incinta del terzo figlio? La risposta della conduttrice toglie ogni dubbio

Adesso, però si parlerebbe di lei e del fatto che possa essere incinta del terzo figlio. Ma come stanno realmente le cose? Caterina Balivo ed il marito Guido Maria Brera sono davvero pronti a diventare genitori per la terza volta? Al momento la risposta sembrerebbe essere proprio no ed infatti è stata la stessa conduttrice a rispondere a dovere a coloro i quali le hanno fatto proprio questa domanda in diverse occasioni e sempre più frequentemente. “Puntiamo a fare la nonna senti a me”. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, e tra questi sembrerebbe essersi quello di Costanza Brera, la figlia dell’imprenditore nata da una relazione precedente. “Anche io ti prego Cateeeeeee. Costi se mi aiuti si ma scappi sempre”. Queste le parole scritte dalla giovane donna. Nessuna gravidanza quindi per la conduttrice che molto probabilmente è pronta a tornare in tv quanto prima.