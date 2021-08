Il pranzo è servito, arriva una telefonata in studio: “Sono io …” e Flavio Insinna resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Insinna lo conosciamo tutti per essere un noto produttore italiano, il quale è stato al timone di un programma televisivo molto importante. Stiamo parlando del programma l’Eredità che va in onda tutti i giorni durante la stagione invernale e nella fascia oraria e preserale su Rai 1. In realtà Flavio è stato anche al timone di un altro programma televisivo molto popolare ovvero il programma dei pacchi, Affari tuoi.

Flavio Insinna, conduttore di grande successo sempre dedito al lavoro

Poi dopo un po’ di stacco è approdato a L’Eredità subito dopo la morte di Fabrizio Frizzi e da quel momento è diventato il conduttore ufficiale della trasmissione. Quest’ultima è andata in vacanza ormai diverse settimane fa, ma il noto conduttore invece ha continuato a lavorare e continua a farlo ancora oggi. Insinna, infatti, da diverse settimane è al timone di un altro programma intitolato Il pranzo è servito che va in onda tutti i giorni intorno alle ore 14.00. Il programma sembra che stia avendo un successo davvero strepitoso ed è un Format che fondamentalmente è stato riproposto visto che era andato in onda tanti anni fa ed era stato condotto da Corrado.

Telefonata inaspettata durante il gioco telefonico lascia Insinna senza parole

Ad ogni modo, nel corso dell’ultima puntata andata in onda sembrerebbe che in studio sia accaduto qualcosa di inaspettato. Tutto è accaduto nel momento in cui si è aperto il gioco telefonico. Come ogni puntata, anche nel corso di quella andata in onda nella giornata di ieri mercoledì 4 agosto 2021 è arrivata la telefonata da parte di uno spettatore che ha tentato di vincere il quiz a premi. A telefonare è stata la signora Albertina, la quale sembra che nel presentarsi abbia fatto una dichiarazione che ha lasciato lo stesso Insinna senza parole. «Sono Albertina, la figlia cresciutella di Einstein». Queste le parole dichiarate dalla donna che ha lasciato inevitabilmente Insinna un po’ perplesso tanto da rispondere «Non ho capito chi sei? Una scienziata?».

La signora Albertina e la telefonata a Il pranzo è servito

A quel punto la telespettatrice avrebbe rincarato la dose dicendo ancora «Sono la figlia cresciutella di Einstein, Albertina». A quel punto il conduttore particolarmente perplesso sembra che abbia chiesto aiuto alla sua Valletta ovvero Ginevra Pisani. Quest’ultima quindi avrebbe tentato di spiegare al conduttore la battuta fatta dalla telespettatrice «La figlia di Einstein perché si chiama Albertina…». Inevitabilmente sui social i telespettatori hanno commentato questo siparietto molto simpatico. «La signora ha fatto la battuta sulla pubblicità del supermercato sponsor del programma», hanno scritto alcuni utenti su Twitter.