Sonia Bruganelli sui social posta una foto con le gambe accavallate e poi pone una domanda, “chi vuole…?”, il web senza parole

Sonia Bruganelli, sempre sui social, in questo periodo lo è ancora di più perché si sta preparando ad una nuova avventura, per lei molto stimolante e non risparmia i suoi follower di tutti i passaggi. Qualche giorno fa, aveva postato una foto mentre firmava il contratto per il ruolo di opinionista al grande fratello vip, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini che l’ha fortemente voluta e, nello stesso tempo, ai suoi piedi un’estetista che si occupava del pedicure. Lei ha aggiunto una didascalia per ironizzare “ho imparato ad ottimizzare il mio tempo“ e poi ringraziava la sua estetista ma il web le si è scatenato contro, accasandola, come al solito, di essere snob. Ma anche questa volta lei è rimasta assolutamente indifferente e già ieri era pronta con un’altra foto e, se vogliamo, con un’altra provazione.

Sonia Bruganelli fa una domanda sui social “chi vuole vestirmi?”

Ieri Sonia Bruganelli ha postato una foto che la ritrae seduta con le gambe accavallate e uno splendido decolletè rosso ai piedi e ha posto una domanda che, più che altro, è una proposta di lavoro certamente molto allettante. Lei ha scritto così: “Chi vuole vestirmi?”.

E poi ha spiegato: “Sto cercando stilisti emergenti per portarli con me al Gf vip. Avete voglia di provare a vestirmi? Mandate il vostro tag e un book fotografico delle vostre creazioni… Potreste essere uno dei quattro nuovi brand 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura“.

Il rapporto tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli ha dichiarato che deve tutto al marito, lavorativamente parlando e che senza il suo aiuto, probabilmente, non farebbe ciò di cui si occupa e cioè gestire una società di casting che lavora dietro le quinte dei programmi di Paolo Bonolis. Questa sua attività le piace tantissimo ma ora è pronta per una nuova avventura con il parere favorevole di Bonolis che, con ironia, ha detto che la guarderà con piacere in tv se quei giorni non ci saranno partite. Il rapporto tra i due appare molto sereno e complice anche se la Bruganelli ha detto alla Fagnani che, dopo tanti anni di matrimonio, lo stesso continua a funzionare se “ognuno si fa gli affari suoi” e se in casa ci si incontra ma mantenendo i propri spazi.