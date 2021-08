Paola Ferrari al veleno: “Vado via perché dicono che sono vecchia” e poi lancia una frecciata a Diletta Leotta

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari, bravissima giornalista sportiva è stanca degli attacchi che, spesso, ci sono nei suoi confronti e orami ha preso una decisione: terminati i mondiali lascerà la televisione e si dedicherà ad altro. Questa decisone l’ha presa dopo che da più parti si è sentita dire che ormai è troppo vecchia per essere in tv. Ma vediamo bene cosa è accaduto e cosa ha dichiarato la giornalista.

Vado via perché tutti mi dicono che sono troppo vecchia

Paola Ferrari, da 25 anni, è in televisione come giornalista sportiva ed è sempre stata molto amata e seguita ma da un po’ di tempo le cose sono cambiate e, a sentire lei, le viene consigliato di lasciare la tv e, piuttosto, di farsi da parte perché la sua età la sta penalizzando. E’ stata lei stessa a raccontare cosa sta succedendo e ha dichiarato così: “dopo i Mondiali saluto tutti … Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”.

Queste dichiarazioni le ha rilasciate in occasione di un’intervista rilasciata ad Italia Oggi.

Paola Ferrari partecipa al 5,76% alla società cinematografica del marito Marco De Benedetti, e dunque è nel consiglio di amministrazione. A proposito delle scelte della Rai ha detto: “Non mi permetto di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta”.

E poi ha anche aggiunto: “Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo, comunque, il messaggio degli italiani alla Rai è molto chiaro: vogliamo lo sport in chiaro, ci piace vederlo sulla Rai. Lo sport è importante per gli italiani, accresce l’orgoglio nazionale, la voglia di rinascita: perciò, meglio tagliare uno show e usare quel budget per regalare dello sport in chiaro. Ovvio che non mi dimentico che il mercato dei diritti tv dello sport è arrivato a richieste esorbitanti”.

Paola Ferrari lancia una frecciata velenosa alla sua rivale di sempre Diletta Leotta

Poi Paola Ferrari ha anche parlato di Diletta Leotta e ha detto con una frecciatina al veleno: “Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sua età ero meno brava. Ma quest’anno avrà filo da torcere: da Mediaset arriva Giorgia Rossi, una molto simile a Ilaria D’Amico“.