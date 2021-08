Federica Panicucci nella bufera, le dicono: “Stai con lui solo per i soldi”, la sua risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, dopo la lunghissima storia d’amore con il dj Fargetta da cui sono nati due figli, Sofia e Mattia die quali la conduttrice Mediaset è innamoratissima, ha iniziato, cinque anni fa, una storia d’amore con Marco Bacini che la rende felicissima. I due sono molto innamorati, postano spesso sui social foto e raccontano momenti della loro vita e, di solito i commenti che ricevono sono molto belli ma qualche giorno fa un hater ha attaccato la Panicucci insinuando che stia con il suo fidanzato solo perchè è un uomo molto ricco e lei non ci ha pensato due volte e ha risposto a tono. Vediamo cosa è accaduto.

Federica Panicucci attaccata “Stai con il tuo fidanzato solo perchè è ricco anche se è molto brutto”

Federica Panicucci, che sé sempre molto attiva sui social,t ha postato una foto con il suo fidanzato con il quale vive una storia d’amore bellissima ormai da diversi anni e qualcuno ha commentato così: “Il suo fidanzato è brutto, i soldi glielo rendono bello“.

Federica Panicucci, che di solito non risponde agli attacchi gratuiti degli haters, questa volta non ha voluto rimanere in silenzio e ha risposto in modo elegante ma, nello stesso tempo, tagliente. La Panicucci ha risposto così: “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate”. La Panicucci, che in questi giorni si sta godendo le vacanze insieme al suo fidanzato a Sciacca in Sicilia, non ci ha pensato due volte, ha controbattuto all’attacco che le era stato mosso e in tanti hanno apprezzato la risposta divertente ma anche al veleno che la conduttrice di Mattino 5 ha dato.

Marco Bacini risponde a chi insinua che la storia d’amore con Federica Panicucci terminerà a breve

Anche il fidanzato di Federica Panicucci, Marco Bacini ha risposto ad un altro hater che ha sostenuto che entro il 2022 i due si lasceranno e l’imprenditore ha risposto: “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022…” E mentre gli haters si divertono a offenderli, loro due forti del loro amore, stanno preparando il loro matrimonio che dovrebbe tenersi a Forte dei Marmi.

La Panicucci, recentemente, ha commentato il suo amore per Bacini così: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere. Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista”.