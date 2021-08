Milly Carlucci, Samanta Togni rivela come sono i rapporti con la Carlucci: “Io non la sento più e Raimondo Todaro …”

0 SHARES Condividi Tweet

Samantha Togni è stata la prima ballerina storica di Ballando con le stelle a lasciare il programma condotto da Milly Carlucci e a provare altre strade. Questo è accaduto un paio di anni fa quando la Togni fece sapere che, dopo aver chiesto alla Carlucci di cambiare ruolo all’interno del programma e cioè di passare da insegnante di ballo a giurata, la Carlucci le aveva risposto di no e allora lei aveva deciso di lasciare il programma e di tentare altre strade. La prima è stata la coconduzione accanto a Giancarlo Magalli a I fatti vostri e poi altre trasmissioni televisive. L’abbandono del programma, dunque, le ha portato bene perchè la sua voglia di cimentarsi in altri ruoli rispetto solo a quello di insegnante di danza, è stato ripagato e ora è anche una conduttrice a tutto tondo. Ma lei stessa ha rivelato che i rapporti con la Carlucci da quel momento sono cambiati. Vediamo cosa ha raccontato Samantha Togni.

Samantha Togni rivela che da quando ha lasciato Ballando i rapporti con la Carlucci si sino raffreddati

Samantha Togni, ex ballerina e insegnate a Ballando con le stelle ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù di più in occasione della quale ha parlato dei rapporti con Milly Carlucci oggi che lei non fa più parte del programma dopo aver deciso di andare via.

Samantha Togni, ha dichiarato così: “Sono stata benissimo in quello studio. Ho deciso di lasciarlo perché volevo lanciarmi in nuove avventure. Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa”.

La Togni ha poi anche detto di aver saputo che quest’anno ha lasciato la trasmissione anche Raimondo Todaro e gli ha fatto i suoi migliori auguri per il futuro sostenendo che non si possono commentare le scelte di abbandonare un programma perchè sono strettamente personali.

Samantha Togni, per la prossima stagione, condurrà su Rai2, Cook50, un programma di cucina

Dunque, i rapporti tra le due si sono incrinati tanto che Milly Carlucci non è neppure andata al matrimonio di Samantha Togni al quale, invece, hanno partecipato tutti gli altri componenti del cast di Ballando.

Samantha Togni e la voglia di far parte della giuria di Ballando con le stelle

Samanta Togni, quando prese la decisone di lasciare il programma, prima chiese alla Carlucci se per lei ci fosse la possibilità di rimanere ma cambiando ruolo, infatti, la Togni puntava a diventare uno dei giurati, insieme a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ma Milly Carlucci non accettò questa proposta.