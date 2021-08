Tiberio Timperi senza mezzi termini su un collega : “Gli ha sempre dato fastidio che io facessi buoni ascolti”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi è un conduttore molto famoso e anche molto amato che non si nasconde mai dietro falsi giudizi ma va sempre dritto al punto, e, infatti, famoso per la sua schiettezza e onestà intellettuale che qualche volta gli ha dato anche dei grattacapi.

Qualche giorno fa ha rilasciato una dichiarazione molto diretta su un collega e ha detto esattamente cosa ne pensa. Vediamo di approfondire.

Tiberio Timperi diretto su Emilio Fede, “gli davano fastidio i miei ascolti”

Tiberio Timperi, che ha 57 anni e che conduce insieme a Monica Setta Unomattina in Famiglia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, in occasione della quale ha svelato che ha voglia di cimentarsi in un programma tutto suo e per questo, per la prima volta nella sua carriera, ha deciso di affidarsi ad un agente, Marco Durante.

A quel punto il giornalista di Oggi gli ha chiesto se sarebbe disposto anche ad andare a Mediaset e lui, a questo proposito, ha svelato cosa è accaduto qualche anno fa: “Io in fondo me ne andai solo per un bisticcio con Emilio Fede. Pare fosse infastidito dagli ascolti che facevo, superiori ai suoi. Mi mise a condurre il Tg delle 23 ma, fatalità, c’erano ‘I bellissimi di Rete4’, film che piacevano molto al pubblico”.

Invece, della sua vita privata, ha detto: “Calma piatta. La verità è che sto bene da solo … Una compagna deve essere un valore aggiunto: ormai ho i miei ritmi. Mi basto, visto che considero la libertà una gabbia dorata”.

Invece, della sua vita professionale ha detto a proposito della conduzione di Vita in diretta di qualche anno fa: “Mi è scocciato molto aver sbagliato”.

Francesca Fialdini su Tiberio Timperi

Qualche tempo fa Francesca Fialdini è ritornata a parlare del rapporto con Tiberio Timperi ai tempi della conduzione di Vita in diretta e ha detto: “Abbiamo avuto diversi scontri e screzi, tanto che in due o tre occasioni è stato necessario confrontarsi fuori dagli studi”. E poi la Fialdini ha svelato cosa in assoluto le ha dato più fastidio: “Quando lui mi diede della raccomandata in diretta con Costanzo lì mi sono gelata. Non mi sembrava una battuta e non era un contesto per una battuta del genere”.

E, ancora: “Pochi minuti prima di andare in diretta mi sono stati dati dei fogli con delle cose che avrei dovuto dire …Un conduttore ha sempre diritto a dire la sua. Deve avere senso critico e io non volevo dire quelle cose”.