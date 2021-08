Meghan Markle, al veleno contro la sorellastra Samantha “E’ incredibilmente crudele”

0 SHARES Condividi Tweet

Si torna a parlare di Meghan Markle, ovvero la moglie del principe Harry. Ne è passato di tempo da quando Meghan ha lasciato il mondo del cinema, essendo stata un’attrice molto famosa e sicuramente molto conosciuta a livello internazionale per aver preso parte ad alcune serie televisive di grande successo. Poi ovviamente la fama maggiore è arrivata nel momento in cui si è fidanzata con il principe Harry, con il quale si è anche sposata e dalla quale ha avuto due figli.

Meghan Markle, la duchessa di Sussex sempre sotto i riflettori

Ebbene, di lei se ne è parlato abbondantemente in tutti questi anni anche per via di alcuni scandali e alcune dichiarazioni da lei rilasciate che sono risultate scomode per la famiglia reale. Ricorderete quando qualche mese fa, è stata diffusa un’intervista shock, nel corso della quale l’ex attrice ed il marito pare avessero lanciato delle accuse anche molto pesanti alla famiglia di Harry.

La sorellastra Samantha e le forti dichiarazioni su Meghan

Proprio in queste ore a parlare di lei sembrerebbe essere stata la sorellastra ovvero Samantha Markle. Quest’ultima avrebbe parlato male di Meghan nel corso di una intervista rilasciata nel programma GB news condotto da Dan Wooton. In realtà anche in passato sembrerebbe che la donna avesse parlato di Meghan e anche in quelle occasioni pare non fosse andata per il sottile. Adesso però, nel corso di questa intervista sembrerebbe che la sorellastra abbia davvero esagerato parlando della moglie di Harry, come di una persona crudele. Ad un certo punto dell’intervista, il conduttore avrebbe chiesto a Samantha se nonostante tutto voglia comunque del bene alla sua sorellastra.

“E’ crudele”, Samantha un fiume in piena

Sembrerebbe che senza tanti tentennamenti la donna abbia sottolineato di essere parecchio in difficoltà nel provare certi sentimenti verso un “qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone”. Queste le parole della sorellastra di Meghan la quale sembra abbia fatto riferimento al padre. Proprio parlando di lui, la donna avrebbe detto “due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele”. Insomma sembrerebbe che Samantha non le abbia mandate a dire e sia stata piuttosto sincera ma soprattutto sembra non abbia avuto peli sulla lingua nel dire ciò che pensa di Meghan.