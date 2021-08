Raoul Bova, le parole che non ti aspetti “La vita spesso toglie tanto..”

0 SHARES Condividi Tweet

Da un po’ di tempo a questa parte si parla di una possibile crisi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Ebbene sì, da diverse settimane ormai circola questa l’indiscrezione secondo cui la coppia formata dai due attori, sembrerebbe essere in crisi nera. I fan sono stati infatti piuttosto preoccupati che per loro potesse arrivare la separazione. Non si sa effettivamente per quale motivo si sia diffusa questa notizia, né tantomeno fino a oggi i due hanno cercato di smentire questa ipotetica crisi. Il loro atteggiamento in qualche modo sembra avesse confermato queste voci. Adesso però a togliere ogni tipo di dubbio e soprattutto a svelare la verità ci ha pensato proprio lui Raoul Bova. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, è crisi tra i due attori?

Proprio un po’ di tempo fa il noto attore pare avesse deciso di confessare finalmente il fatto di aver davvero cambiato vita nel momento in cui ha conosciuto la sua compagna. Inizialmente, quando si è diffusa la notizia della nascita del loro amore, questa pare fece parecchio clamore. Per loro non è stato sicuramente facile uscire allo scoperto, ma poi sono riusciti con il tempo a dimostrare quanto effettivamente grande fosse il loro amore ed il sentimento che gli unisce. Poi sono anche diventati genitori della piccola Luna e poi ancora della piccola Alma e di conseguenza questo ha tolto ogni tipo di dubbio a tutti coloro i quali erano ancora piuttosto titubanti del loro rapporto.

Rocio rilascia importanti dichiarazioni

Poco tempo fa, però ecco diffusa la notizia di una possibile crisi tra i due. A distanza di settimane, si è parlato di questo e adesso invece Raul Bova ha voluto dire la verità e togliere ogni tipo di dubbio. Anche Rocio ha rilasciato una intervista al settimanale F. “La sua anima somiglia alla mia. Io sono innamorata, ma anche molto fiera del mio uomo. Ho stima di lui e lui di me. Il nostro rapporto è nato molto puro, ma è stato faticoso… Lui arrivava da una separazione diventata molto mediatica e aveva già due figli: è stato un percorso in cui bisognava tenere duro. Io ho tenuto duro, lui pure, perché c’era amore”. Queste le parole da lei dichiarate.

Raoul toglie ogni tipo di dubbio

“Il decennio di 40 è stato faticoso, speriamo che il prossimo mi porti una maggiore serenità. Sarà un nuovo inizio. Rocio è la mia compagna guerriera, al fianco della quale ho combattuto per anni. La complicità e il sorriso ci hanno fatto superare le difficoltà più dure.” Questo nello specifico le dichiarazioni molto forti rilasciate da Raoul che fanno ben intendere di essere innamorato della sua compagna e che sicuramente all’orizzonte non c’è alcun tipo di crisi.