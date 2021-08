Rita Dalla Chiesa una furia sui social “Scendi dal piedistallo, cara…”

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo molto discutere negli ultimi giorni le parole espresse dalla giornalista palestinese Rula Jebreal la quale intervistata dal programma trasmesso su La7 ovvero ‘In Onda’ condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo avrebbe mosso delle pesanti accuse nei confronti della Lega e di Fratelli d’Italia. Le sue parole non sono quindi passate inosservate e nelle scorse ore ad intervenire sulla questione è stata Rita Dalla Chiesa che si è espressa con parole molto dure nei confronti della giornalista. Ma esattamente, che cos’è accaduto?

Rula Jebreal al centro della polemica

Rula Jebreal è una giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza italiana e israeliana finita negli ultimi giorni al centro di una grossa polemica in seguito a quanto dichiarato nella trasmissione ‘In Onda’ trasmessa su La7. La giornalista nello specifico si è espressa sulle tragedie con armi da fuoco che sempre più spesso avvengono negli Stati Uniti. Ma ciò che ha fatto davvero discutere è stata la critica a Lega e Fratelli d’Italia e l’aver affiancato i due partiti, e i politici che ve ne fanno parte, a tali tragedie.

Le parole della giornalista

“L’odio dilaga, ci sono politici mercenari di morte”, sono state queste le parole con cui la giornalista Rula Jebreal ha dato inizio al suo intervento. La donna ha poi proseguito “Se le persone sono armate succederà come in America, con le persone che fanno le sparatorie. È questo il tipo di società che Salvini e la Meloni vorrebbero importare in Italia? Dicono di essere pro vita ma non vogliono il vaccino e il green pass ma vogliono le armi!”. La giornalista ha potuto fare il suo intervento senza mai essere interrotta e anzi la presentatrice, ovvero Concita De Gregorio, sembrerebbe averla ringraziata per le sue parole.

La replica di Rita Dalla Chiesa e di Giorgia Meloni

Le parole espresse da Rula Jebreal non sono assolutamente passate inosservate. E in poco tempo è arrivata la replica di Giorgia Meloni e di Rita Dalla Chiesa. Se però la prima si è limitata a commentare con un semplice ‘imbarazzante’ ecco che la seconda è stata un po’ più dura. Dalla Chiesa ha nello specifico commentato affermando “L’odio dilaga quasi sempre da una parte sola, cara. Scendiamo tutti dal piedistallo, e guardiamoci in faccia”. La celebre giornalista e conduttrice televisiva italiana ha poi concluso affermando che siamo tutti uguali anche se con idee e con storie ognuna diversa dall’altra.