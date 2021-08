Maurizio Costanzo “A The Voice Senior fuori Albano entra Orietta Berti? La Rai ha fatto bene perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

A breve, in autunno, ripartirà la trasmissione condotta da Antonella Clerici “The voice senior” che, nella sua prima edizione, è piaciuta tantissimo ma ci sarà una incredibile novità: tra i giurati che l’anno scorso erano Albano in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè Clementino e Gigi D’Alessio, è stato fatto fuori Albano con la figlia Jasmine.

La reazione di Albano alla sua esclusione da The voice senior

Anche se Albano in coppia con la figlia Jasmine era molto piaciuto, quest’anno la Rai ha deciso che il loro posto sarà preso da Orietta Berti che in questa estate sta spopolando grazie al brano cantato con Achille Lauro e Fedez, “Mille”.

Albano, sulle prime, non aveva preso bene la notizia tanti che aveva commentato così “ci sarà una buna ragione anche se io non so quale sia “ e poi aveva evidenziato anche le delusione della figlia Jasmine che in quella trasmissione, per lei il debutto in tv, si era trovata molto bene ma ha anche detto che è giovane e avrà tempo e modo di rifarsi.

Maurizio Costanzo commenta la notizia dell’esclusione di Albano

Ma poi è arrivato il commento di Maurizio Costanzo a questa notizia e ha lasciato un po’ tutti sorpresi. Infatti, Costanzo ha detto: “La Rai ha scelto giustamente … Giustamente, senza nulla togliere al mio amico Al Bano, la Rai ha scelto di sostituirlo con una cantante della stessa generazione ma che, in questo momento, ha un notevole seguito tra i giovani”.

E di Orietta Berti, Maurizio Costanzo ha detto: “Ha dimostrato di sapersi adattare ai tempi. Il brano inciso con Fedez e Achille Lauro sta spopolando ed è diventato un vero tormentone. Piace al pubblico anche per il sorriso e la simpatia che ha”.

E poi ha aggiunto: “E’ difficile dire se le daranno un programma tutto suo”.

Orietta Berti ha spiegato come è nata questa idea vincente di cantare con Achille Lauro e Fedez: “È cominciato tutto a Sanremo, Fedez mi ha detto che aveva scritto una canzone per me. Quando sono andata a Milano ha aggiunto che Achille Lauro voleva interpretarla con noi. La mamma di Fedez era contraria, ‘Siete già forti così’, ma Fedez ha replicato che quest’estate, mentre tutti avrebbero inciso dei duetti, noi avremmo fatto qualcosa di diverso, un trio”.

E poi Orietta Berti ha anche aggiunto: “Da ‘Fin che la barca va’ a ‘Tipitipiti’, d’estate ho sempre spopolato. Io lavoravo con le case editrici straniere, soprattutto con la Philips, e sa come sceglievano i brani da lanciare? Siccome erano stranieri e non conoscevano i gusti italiani, selezionavano cinque brani degli artisti sotto contratto e li facevano ascoltare ai loro dipendenti per 4 o 5 giorni. Alla fine gli impiegati votavano il migliore, e io venivo sempre scelta”.

E poi, del rapporto con i due artisti ha detto: “Ma i duetti bisogna farli con chi è all’opposto, altrimenti che senso ha? Tra l’altro Achille lo conosco da tanto tempo, perché lui si veste Gucci, ma chi gli disegna i modelli è Nicolò Cerioni, lo stesso che lavora per me. I rapper hanno il testo, ma c’è sempre anche una parte melodica. Non siamo così lontani”.