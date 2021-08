Luca Argentero scrive un post, Simona Ventura lo commenta ma fa una gaffe, arriva la fucilata di Mara Venier contro la Ventura “Forse non ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Simona Ventura è riuscita a scatenare l’ilarità di tutto il web per una clamorosa cantonata che ha preso commentando un post scritto da Luca Argentero. Vediamo cosa è accaduto.

Luca Argentero festeggia le 40 medaglie dell’Italia con un post ma Simona Ventura fraintende il messaggio

Tutta l’Italia si sta godendo le vittorie dei nostri campioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ormai terminate e anche Luca Argentero ha voluto omaggiare gli azzurri scrivendo un post sui social.

E così, su Twitter, ha reso omaggio alle 40 medaglie conquistate, 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi con solo tre emoticon: prima la scritta 40 poi una faccina commossa, la bandiera dell’Italia e le mani vittoriose.

Forse solo tre emoticon erano poco per spiegare la gioia di Luca Argentero tanto che per Simona Ventura sono state poco chiare e, credendo che Argentero stesse festeggiando i suoi 40 anni, ha commentato così «Auguri Luca!!!» ma Luca Argentero, che di anni ne ha 43, è rimasto, come tutti, stupito e divertito dal fraintendimento della Ventura e le ha risposto subito così: «Grazie Super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…».

Solo dopo questo chiarimento, la Ventura si è resa conto della gaffe in cui era incorsa e ha scritto così per provare a rimediare: “Ahahah ti ho tolto tre anni, magari lo facessero a me”.

Ma ormai tutto il popolo del web rideva di gusto per la incredibile gaffe di Simona Ventura, forse una delle poche italiane a non seguire le olimpiadi.

Il commento al veleno di Mara Venier

Tutto il web si è divertito per la gaffe di Simona Ventura e tra questi anche Mara Venier che non ha perso l’occasione per lanciare una cannonata alla vota della Ventura per un legame ormai rovinato. Infatti, qualche giorno fa alla domanda che un giornalista pose alla Ventura su chi preferisse tra Barbara D’Urso e Mara Venier, lei aveva risposto “la pizza” in qualche modo deridendo le due colleghe. Evidentemente Mara Venier aveva avuto modo di leggere quell’intervista o qualcuno gliene aveva parlato e non ha perso l’occasione, grazie a questa gaffe della Ventura di commentare così, deridendola a sua volta: “Non avrà digerito la pizza”, e poi una serie di faccine che ridono.