Alessandro Cecchi Paone al veleno contro Morgan “Prima fa la vittima ma poi…”

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, celebre programma Rai condotto da Milly Carlucci. Anno dopo anno sono molti i comici, attori, cantanti, sportivi e personaggi dello spettacolo in generale che decidono di partecipare per mettersi in gioco e dare vita ad una simpatica competizione. L’obiettivo del programma è quello di insegnare l’arte del ballo e gareggiare in coppia insieme ai maestri del programma che sono dei veri e propri professionisti della danza. Chi saranno i prossimi protagonisti della nuova edizione? Tra i nomi che circolano sul web negli ultimi giorni vi troviamo quello di Morgan il quale sembrerebbe aver accettato la proposta della presentatrice. Una decisione che sta facendo molto discutere e sulla quale è intervenuto Alessandro Cecchi Paone.

Morgan a Ballando Con le Stelle

Marco Castoldi, conosciuto semplicemente come Morgan, sembrerebbe quindi essere uno dei prossimi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle. La decisione del musicista sta facendo però molto discutere dato che in passato lo stesso avrebbe rivolto delle pesanti accuse contro la Rai. Ad esprimersi sulla questione è stato Alessandro Cecchi Paone il quale con estrema sincerità ha risposto alle parole di una lettrice che a sua volta aveva commentato scrivendo alla rubrica che il giornalista tiene su nuovo TV intitolata ‘La Posta’. Nello specifico la lettrice, una donna di nome Maria Giovanna proveniente da Reggio Calabria, avrebbe sottolineato l’incoerenza del musicista nell’accettare tale proposta. A queste parole sono poi seguite quelle di Alessandro Cecchi Paone il quale ha condiviso il pensiero della donna aggiungendo “Mi dispiace che Morgan abbia anche problemi economici, ma il vittimismo non aiuta mai”.

Le parole di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone quindi, senza alcun timore, ha commentato la scelta di Morgan di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Cecchi Paone ha ricordato come nel corso degli ultimi anni Morgan abbia più volte accusato la Rai di ostacolarlo in ambito professionale arrivando addirittura a parlare di mobbing. Per tale motivo il giornalista si è posto una domanda ovvero “Come si fa ad accusare di mobbing un’azienda che ti fa un contratto di un’intera stagione per la più importante prima serata della sua rete ammiraglia?”.

Il commento del giornalista

Cecchi Paone ha poi continuato ricordando un passato episodio che riguarda proprio Morgan e la RAI sottolineando in questo modo quanto le accuse mosse dal cantante fossero in realtà infondate. “E’ la stessa rete che, a Porta a porta, gli consentì di fare ammenda per l’uso di droga e continuare così a lavorare”, queste le parole con cui il giornalista ha concluso il suo intervento