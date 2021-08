Maurizio Costanzo lancia una bomba su Fiorello al prossimo Festival di Sanremo “Torna solo se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai la notizia è ufficiale, Amadeus, per il terzo anno consecutivo, presenterà il Festival di Sanremo.

Dopo tanti tentennamenti e dopo alcune dichiarazioni da parte di Amadeus che facevano intendere che non ne avesse alcuna intenzione, ecco che, inaspettatamente, ha detto di si perché la dirigenza Rai lo ha fortemente voluto dopo che i Maneskin da lui scelti per il Festival hanno stravinto anche alla manifestazione europea musicale più importante, l’Eurovision Song Contest. Amadeus, che tornerà anche per quest’anno come direttore artistico e come presentatore, certamente vorrà accanto a sè il suo inseparabile amico fraterno, Fiorello ma ad oggi se anche Fiorello ci sarà oppure no, non si è saputo anche se voci di corridoio propendono più per il no. Tra chi sostiene che non ci sarà, c’è anche il grandissimo giornalista amico di Fiorello, Maurizio Costanzo che a questo proposito, ha detto la sua.

Maurizio Costanzo su Fiorello: “Non so se accetterà il Festival di Sanremo”

In questi giorni tutti si stanno chiedendo se Fiorello ci sarà oppure no accanto ad Amadeus al prossimo Festival di Sanremo e nessuno ancora conosce la risposta.

Anche Maurizio Costanzo che Fiorello lo conosce molto bene, ha detto la sua: “Non so se accetterebbe nuovamente”.

E poi ha anche aggiunto: “Non posso che sperare che la Rai gli confezioni un programma su misura, anche perché vederlo per la terza volta a Sanremo sarebbe una replica che non lo valorizzerebbe e non so nemmeno se lui accetterebbe di rifare il Festival”.

E, ancora: “Torna in tv se ha qualcosa di valido da proporre … Rosario non è un conduttore qualunque da posto fisso in tv, torna se ha qualcosa di valido da proporre”.

Fiorello non sta commentando tutti i rumors sul suo conto

Al momento Fiorello non ha commentato in alcun modo i rumors che ci sono sul suo conto nè confermando né smentendoli e, dunque, l’alone di mistero sulla sua partecipazione c’è ancora.

Qualche tempo fa, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, aveva postato sui social una foto del marito con indosso una maglietta che raffigurava il volto di Fiorello e con la scritta “Wanted Fiorello preferably alive” e cioè: “Ricercato Fiorello preferibilmente vivo” e Giovanna aveva commentato così la foto “Ho capito che mio marito sente la mancanza del suo amico Ciuri”.