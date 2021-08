Carlo Conti posta una foto e Pupo lo gela: “Se sei a questo livello devi dire grazie a me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Siamo nel mese di agosto e anche i vip sono in vacanza anche quelli che, dal mese di settembre, saranno impegnatissimi con uno o più programmi in tv. Tra questi, a scaldare i motori, c’è Carlo Conti che in autunno inizierà il suo programma amatissimo da tutto il pubblico italiano “Tale e quale show” al quale parteciperanno, in veste di concorrente, tra gli altri, Stefania Orlando e Alba Parietti.

Ma, al momento anche Carlo Conti è in vacanza e posta spesso foto che lo ritraggono in famiglia con la moglie Francesca Vaccaro e con il loro piccolo Matteo. Ma, qualche giorno fa, Carlo Conti ha postato una foto insieme ai suoi storici amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello e in tanti hanno commentato. Tra questi anche molti vip ma a far balzare dalla sedia è stato il commento di Pupo. Vediamo cosa ha scritto.

Carlo Conti posta una foto e Pupo commenta “devi dire grazie a me”

Carlo Conti ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme ai suoi storici amici, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. I tre sono stati fotografati mentre gustano un piatto di pastasciutta e, tra i tanti commenti, è spuntato quello di Pupo che ha scritto così: “Non sareste a questo livello senza di me … E pensare che se non c’ero io nessuno dei tre sarebbe giunto dove è giunto”.

Certamente quella di Pupo è stata una battuta da concittadino dei tre, insomma da “toscanaccio”.

Poi, anche Antonella Clerici ha commentato rivolgendosi, tra i tre, a Carlo Conti: “Sei sempre il più abbronzato”.

Tale e quale show inizierà in autunno

In autunno ricomincerà Tale e quale e show e il cast è ormai deciso, dai concorrenti alla giuria, infatti, i concorrenti saranno: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Alba Parietti, Francesca Alotta, Federica Nargi, la cantante e figlia di Wess, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Ciro Priello dei The Jackal e ,ancora i Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino) e Simone Montedoro.

Anche in giuria ci sono delle novità importanti, accanto alla bravissima Loretta Goggi ci sarà Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Poi Carlo Conti ha rivelato in conferenza stampa che ci sarà anche una sorpresa ma non ha voluto dare alcuna anticipazione. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per fare anche quest’anno del programma uno strepitoso successo.