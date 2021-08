Elena Santarelli posta una foto e Alessia Marcuzzi commenta, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Elena Santarelli non è solo una bravissima conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella. Ma è anche una splendida donna che più passa il tempo e più diventa bella e seducente. Proprio nelle scorse ore la Santarelli ha condiviso uno scatto sui social in cui indossa un vestito molto corto tramite il quale mette in evidenza tutta la sua bellezza e soprattutto la sua sensualità. In tanti non hanno perso l’occasione per lasciare un mi piace e commentare, e tra questi anche la simpaticissima Alessia Marcuzzi. Il suo commento è davvero molto particolare.

Elena Santarelli bellissima sui social

Elena Santarelli è sempre molto attiva sui social. La giovane donna è infatti solita pubblicare diversi scatti e video da sola ma anche in compagnia della famiglia rendendo così tutti i followers partecipi della sua vita e della sua quotidianità. La Santarelli da molti anni, esattamente dal 2006, è legata all’ex calciatore Bernardo Corradi con il quale è convolata a nozze nel giugno del 2014 e dalla cui unione sono nati due splendidi bambini ovvero Giacomo e Greta Lucia. In qualsiasi fotografia postata sui social ecco che la donna appare sempre bellissima e sensuale ed è sempre in grado di lasciare tutti senza fiato. La Santarelli ha infatti un bellissimo corpo e qualsiasi abito indossato mette in risalto le sue splendide forme.

La fotografia che ha fatto impazzire tutti

Tante sono le fotografie condivise su Instagram da Elena Santarelli ma una in particolare ha davvero lasciato tutti senza fiato. Nella fotografia in questione la donna indossa un bellissimo e corto abito nero che mette in risalto le sue splendide forme e allo stesso tempo lascia scoperte, e quindi ben visibili, le sue gambe. Un corpo da favola e uno sguardo seducente in grado di togliere il fiato a chiunque.

Il commento di Alessia Marcuzzi

La fotografia postata da Elena Santarelli su Instagram è davvero molto bella e in tanti non hanno potuto fare a meno di lasciare like e commentare per complimentarsi con la showgirl. Tra i tanti commenti spicca in particolar modo quello di un’altra importante donna della televisione italiana ovvero Alessia Marcuzzi. Le due donne oltre che colleghe sono anche molto amiche e proprio la fotografia pubblicata dalla Santarelli ha lasciato senza fiato anche la Marcuzzi che ha commentato scrivendo “Bona”. Una semplice parola tramite la quale però la nota presentatrice, che ha da poco annunciato di voler lasciare Mediaset, ha voluto esprimere la sua approvazione per la fotografia postata dall’amica.