Antonella Clerici nella bufera costretta a difendersi “Io non ho mai …”

Conosciamo tutti Antonella Clerici per essere una nota conduttrice italiana tra l’altro una tra le più amate di sempre. Tra poche settimane la bionda conduttrice di Rai1 tornerà al timone di un programma molto popolare e che lo scorso anno ha avuto un successo strepitoso. Stiamo parlando di The Voice Senior che andrà in onda ormai il prossimo autunno su Raiuno e si preannuncia un grande successo come la scorsa edizione. Di lei se ne sta parlando in questi giorni per una vicenda che ha dell’incredibile. Si è detto infatti che Antonella sia stata denunciata, ma per quale motivo? Si è detto che la conduttrice fosse stata denunciata per avere svelato un segreto relativo alla sua perdita di peso avvenuta in questi ultimi anni. Ma cosa ha dichiarato di così tanto grave la nota conduttrice?

Antonella Clerici è stata denunciata?

Ebbene sì, sembrerebbe che la bionda conduttrice di Rai 1 sia stata denunciata in quest’ultimo periodo. In realtà però le cose non stanno proprio così ed è stata la stessa Antonella Clerici a smentire questa notizia. La conduttrice attraverso un lungo post che ha condiviso sui suoi profili social sembra abbia smentito di essere stata denunciata.

La conduttrice svela dei segreti sul suo dimagrimento e viene denunciata?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nei giorni scorsi si fosse diffusa una notizia, secondo la quale la conduttrice fosse stata denunciata. Per cosa? La Clerici sarebbe stata accusata di aver svelato dei segreti sulla dieta e sul dimagrimento ottenuto in questi anni. Si tratta quindi di una precisazione determinante anche per evitare che questa fake news pubblicata sul suo conto potesse continuare a fare il giro del web. Sicuramente Antonella Clerici deciderà di procedere legalmente, ma al momento non abbiamo notizie ufficiali al riguardo.

La smentita della conduttrice

Una cosa però è certa ovvero che la Clerici ha voluto smentire pubblicamente e lo ha fatto attraverso i suoi social. “Questa è una fake news non ha mai rilasciato interviste e non conosco e pubblicizzo prodotti dimagranti. Fate attenzione a ciò che leggete sul web“. Questo quanto si legge nello specifico nel post pubblicato su Instagram dalla stessa Antonella Clerici. Non è la prima volta che un noto personaggio televisivo viene coinvolto in una vicenda simile ed effettivamente anche altri vip hanno dovuto affrontare queste situazioni.