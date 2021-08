Barbara D’Urso, sui social scrive un messaggio a Ricky Tognazzi e lui le risponde immediatamente, botta e risposta pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Così come tanti altri vip anche Barbara D’Urso al momento si sta godendo le vacanze estive prima di tornare al suo lavoro. La conduttrice nelle scorse ore ha condiviso un post sui social per ricordare ai suoi numerosissimi followers un appuntamento televisivo importante. Ma non solo, si è anche resa protagonista di un simpatico botta e risposta con Ricky Tognazzi.

Barbara D’Urso in televisione con ‘Ricomincio da me’

Nonostante Barbara D’Urso al momento si sta godendo le vacanze lontano dalla televisione ecco che continua ad essere sempre molto informata su quello che accade. La nota presentatrice di Canale 5 ha infatti condiviso un post sui social per informare i suoi numerosissimi followers della sua presenza su La5 dove, in questi giorni, stanno andando in onda le repliche di ‘Ricomincio da me’. Questo è nello specifico il titolo di una miniserie composta da quattro puntate andate in onda su Canale 5 tra il 2005 ed il 2006 e con protagonista la stessa Barbara D’Urso al fianco di Ricky Tognazzi. Nella miniserie in questione la D’Urso interpreta una donna, di nome Vera, che in seguito all’arresto del marito prende una decisione importante ovvero quella di tornare nel suo paese d’origine per una nuova vita ma anche per poter crescere i figli. Barbara D’Urso oltre ad informare i suoi followers ha anche ricordato coloro con i quali ha condiviso il set e tra i tanti ha citato proprio Ricky Tognazzi che in ‘Ricomincio da me’ interpretava Fabio ovvero l’ex fidanzato di gioventù di Vera.

Il messaggio di Barbara D’Urso per Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi è un celebre attore, regista ma anche sceneggiatore e produttore cinematografico sposato con una famosa attrice e donna dello spettacolo e del cinema ovvero Simona Izzo. Barbara D’Urso nel ricordare la miniserie attualmente in onda su La 5 ha citato proprio Tognazzi e lo ha fatto scrivendo “Ho saputo che alle 15 su La5 trasmettono le repliche di Ricomincio da me. Ricky Tognazzi, ti ricordi?”.

La risposta del marito di Simona Izzo

A queste parole Ricky Tognazzi ha subito risposto con molto entusiasmo ricordando con piacere i vecchi momenti trascorsi insieme sul set. “Come scordarmi cara Carmelita… Sono stato di recente a Castiglione del Lago! Che meraviglia… bei ricordi! Mi sintonizzo subito”, queste nello specifico le sue parole. Ricky Tognazzi ha anche menzionato la regista di ‘Ricomincio da me’ ovvero Rossella Izzo, la sorella di sua moglie Simona Izzo.