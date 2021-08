Giovanni Terzi, scrive un post da brividi e Simona Ventura commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Giovanni Terzi per essere un noto giornalista ma non solo, visto che è anche il compagno di una nota conduttrice italiana. Stiamo parlando di Simona Ventura. I due stanno insieme ormai da diverso tempo e sembra che siano piuttosto innamorati l’uno dell’altro. Un po’ di tempo fa si era parlato anche di matrimonio, ma poi tutto sarebbe stato annullato o meglio rimandato per via della pandemia da covid. I diretti interessati, infatti, avevano fatto ben capire che il matrimonio si sarebbe celebrato nel momento in cui la situazione sarebbe stata più tranquilla. Proprio in questi ultimi giorni, sembra che il noto giornalista abbia parlato di covid e nello specifico ha divulgato un video che in qualche modo ha creato diverse polemiche. Ma di che video si tratta?

Giovanni Terzi, il giornalista diffonde un video e annuncia la malattia

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Giovanni Terzi è il noto giornalista e compagno di Simona Ventura. Quest’ultimo ha divulgato sul suo profilo Instagram un video informando tutti i suoi followers che nel caso in cui dovesse contrarre nuovamente il covid, avrebbe sicuramente una percentuale molto alta di morire. Come avrete capito, il giornalista ha già contratto il covid e fortunatamente lo ha superato nel migliore dei modi, così come la nota conduttrice televisiva. Adesso però, Giovanni Terzi pare si sia pronunciato proprio su questa vicenda in modo piuttosto forte, spiegando anche il perché. Sembrerebbe infatti che il noto giornalista da un po’ di tempo stia avendo dei problemi di salute per via di una malattia polmonare genetica piuttosto importante. Questa sembra che già abbia ridotto il 40% delle capacità dei polmoni di Giovanni e che di certo, nel caso in cui dovesse ritornare positivo al covid sicuramente a per lui ci sarebbero delle gravi complicazioni.

Le parole del compagno di Simona Ventura

In questo video poi il compagno di Simona Ventura ha voluto anche parlare dei No Vax nella speranza di poterli sensibilizzare e questo di certo ha creato le condizioni per poter far sorgere tante polemiche. “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno sto cercando di curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che lentamente sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono a -40% di capacità polmonare. Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto quanto… Perché la mia situazione è diversa. Ma per ora tutto è sotto controllo. Se io a causa di un No Vax prendessi nuovamente il Covid, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. Non dico altro, quindi tutte le polemiche che vengono fatte, tutte le persone che vanno in giro ad odiare chi si vaccina, non hanno senso. Spero di non ammalarmi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare”. Questo quanto dichiarato nello specifico dal giornalista, parole che hanno sicuramente creato diverse polemiche ma trovato anche approvazione e consenso in molti suoi follower.

La dichiarazione d’amore di Simona

Di questo problema di salute lo stesso Giovanni ne aveva già parlato durante una puntata di Storie italiane quando è stato ospite di Eleonora Daniele. Ad ogni modo, subito dopo la pubblicazione di questo video, Simona Ventura voluto rendere pubblico il suo pensiero e ha commentato in modo piuttosto affettuoso. “Ti amo, orgogliosa di te”. Questo quanto scritto da Simona.