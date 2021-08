Mara Venier, Platinette senza mezzi termini su di lei “La sua credibilità è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier si sta godendo questa vacanza in compagnia dei suoi amori più grandi, il marito Nicola Carraro, i figli, Elisabetta e Francesco e i nipoti, soprattutto il più piccolo Claudio che le dà una grandissima voglia di vivere e che l’ha aiutata, inconsapevolmente, in uno dei momenti più difficili della sua vita. Infatti, è accaduto un po’ di mesi fa che la Venier, in seguito ad una seduta dal dentista per un intervento di routine ai denti, ha subito la lesione di un nervo facciale che le ha causato una perdita di sensibilità al viso con la quale ancora convive. In questi durissimi giorni a risollevarle il morale, che era finito davvero sotto terra, ci ha pensato il nipotino Claudio del quale la Venier è follemente innamorata e non fa nulla per nasconderlo.

Platinette su Mara Venier

Platinette ha detto la sua su Mara Venier e lo ha fatto dalle pagine del giornale su cui cura una rubrica.

Platinette ha avuto per Mara Venier bellissime parole di stima e attestazioni di affetto. Mauro Coruzzi, infatti, ha detto che Mara Venier: “L’ha provato duramente sulla sua pelle la crisi e il disagio del Covid”.

Vediamo cosa intendeva.

Platinette, cura la rubrica La TV che vedo, all’interno del settimanale DiPiù, e questa settimana ha voluto parlare di Mara Venier e ha detto, innanzitutto che lei è “La regina della domenica” e poi ha anche aggiunto che: “È riuscita a fare proprie le domande della gente comune, la stessa che come lei, ha provato duramente sulla sua pelle la crisi e il disagio del Covid e le sue incidenza sulla vita”.

Infatti, Mauro Coruzzi ritiene che per Mara Venier: “ … il suo mestiere di conduttrice e la vita sono un tutt’uno”.

Grazie a questa abnegazione sul lavoro, che le viene anche molto semplice amandolo tanto, con Domenica In è una: “Continua ascesa in termini di ascolto e di credibilità”.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono molto amiche

Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono molto amiche da quando, tempo fa, lavoravano entrambe nello stesso periodo a Mediaset.

Alessia Marcuzzi ha insegnato a Mara Venier a usare i social e, soprattutto, Instagram.

Da quando ha iniziato la Venier è diventata molto social e di questo ha sempre ringraziato la sua amica Alessia e ha detto così: “Sto facendo la mia prima storia Instagram ecco chi è la colpevole, è lei che mi ha iscritto”.