Beppe Convertini diretto su Antonella Clerici: “Io credo che The voice senior sia …”

In autunno, tra le varie trasmissioni televisive che ricominceranno, ci sarà pure The voice senior che l’anno scorso è piaciuta tantissimo.

L’edizione scorsa è stata condotta da Antonella Clerici che sarà anche quest’anno al timone mentre in giuria c’era Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e la coppia formata da Albano e sua figlia appena 19enne Jasmine Carrisi. Nonostante l’edizione scorsa sia andata molto bene in termini di ascolti, quest’anno ci sarà una novità che riguarda proprio la giura e cioè, al posto di Albano e Jasmine ci sarà Orietta Berti.

Beppe Convertini parla di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici

Beppe Convertini, che in questi giorni è in tv con Anna Falchi alla conduzione di Uno weekend, ha voluto dare il suo parere sulla trasmissione di Antonella Clerici, The Voice senior e ha detto così facendole molti complimenti: “Ho trovato geniale il format”.

Beppe Convertini che conduce anche Linea Verde e che da oggi, 15 agosto, condurrà un altro programma che si chiama Azzurro ha detto:

“Guardo Ballando con le stelle, La vita in diretta, Tale e Quale Show. Trovo che la fiction di Rai1 sia la migliore: adoro Doc-Nelle tue mani e Montalbano. E poi ho trovato geniale The Voice Senior”.

Beppe Convertini parla del suo ultimo programma Azzurro. Storie di mare

Beppe Convertini da oggi 15 agosto condurrà da solo un altro programma che si chiama Azzurro proprio dal colore del mare. Sul suo nuovo programma e sui temi di cui si occuperà ha detto: “I pescatori vivono una vita difficilissima”.

Beppe Convertini, che ha rilasciato una lunga intervista al periodico Mio, ha detto del suo programma che parlerà di Storie di mare e che è iniziato oggi domenica 15 agosto su Rai1 dalle ore 9.30: “Abbiamo conosciuto anche umanità incredibili: i pescatori vivono una vita difficilissima. Non si può narrare qualcosa emozionando senza farsi coinvolgere in prima persona. Abbiamo seguito i pescatori di notte e all’alba, ho visitato fondali meravigliosi. Questo è il racconto di una favola, arricchita dal lavoro durissimo di persone meravigliose”.

E poi ha raccontato anche un aneddoto simpatico che è accaduto durante le prove della trasmissione: “Dovevamo fare una sorpresa a Valeria Marini e, mentre cercavamo di entrare in una barca a remi mantenendo l’equilibrio, siamo finiti in acqua””. E poi, per svelare che lui in prima persona è sempre attento e sensibile alle tematiche che riguardano la salvaguardia del pianeta, ha detto: “Faccio la raccolta differenziata da più di 25 anni, non ho l’auto e mi sposto in bici o coi mezzi pubblici”.