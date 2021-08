Chiara Ferragni, il marito Fedez le fa una dedica e si intromette la mamma di Chiara che dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più amate di sempre ed anche una tra le più famose al mondo. L’ Imprenditrice digitale sta trascorrendo proprio in questi giorni le sue vacanze in Sardegna e nello specifico a Porto Cervo in compagnia del marito Fedez e dei figli Leone e Vittoria. Ovviamente, come spesso accade, la stessa Chiara ed il marito stanno condividendo questi giorni di vacanza e di relax insieme ai loro follower, mantenendoli sempre al corrente dei loro spostamenti e soprattutto di ciò che accade nelle loro vite. Proprio nelle scorse ore però, il marito sembra aver voluto fare una dichiarazione d’amore alla sua Chiara e questa è stata tanto apprezzata dai milioni di follower che l’uno e l’altro hanno sui propri profili Instagram. A spiazzare tutti è stato però il commento della mamma.

Chiara Ferragni, il marito Fedez le fa una bellissima dedica d’amore

È stato proprio nel giorno di Ferragosto che il noto cantante ha postato una foto molto tenera e molto significativa che lo ritrae insieme proprio alla sua adorata moglie. Nella didascalia di questa foto ci sarebbe una frase molto dolce ovvero «Unica al mondo». Inevitabilmente nel giro di pochi istanti sono arrivati tutta una serie di commenti da parte di fan molto entusiasti, non soltanto di vedere i loro beniamini insieme, ma anche così tanto felici e innamorati.

Tantissimi i commenti postati dai follower della coppia

Per questo motivo sono arrivati sotto alla foto in questione tutta una serie di messaggi e di complimenti, ma quello che non è passato di certo inosservato è stato quello della mamma di Chiara. La signora Marina Di Guardo molto innamorata ovviamente della figlia, ma anche del genero sembra abbia voluto commentare la fotografia postata dal genero e le sue parole hanno davvero lasciato tutti senza fiato. Si tratta di un commento che in realtà la scrittrice ha voluto dedicare non soltanto alla figlia, ma anche al suo innamorato.

Il commento della mamma di Chiara stupisce tutti

«Tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza senza che l’altro se ne serva per affermare la sua forza. Cesare Pavese💘💘». Questo il commento della donna, ovvero la mamma di Chiara Ferragni che nel giro di pochi istanti ha fatto inevitabilmente il giro del web ed ha ottenuto circa 3000 like. I follower non hanno potuto non leggere queste bellissime parole ed anche commentare. «Che belle parole hai dedicato loro. Una frase che racchiude il senso vero dell’amore». Questo ad esempio un commento scritto da un fan della coppia.